Confira a coluna ‘Conectado’

QI

Em entrevista a uma rádio da Capital, o presidente estadual do PL, deputado federal Marcos Pollon, foi taxativo ao afirmar que quem indica o candidato do partido na Capital (se a opção for candidatura própria) será o ex-presidente Jair Bolsonaro “e fim”. Quatro são os nomes do PL que estão entre os possíveis candidatos à Prefeitura de Campo Grande nas eleições de 2024. Além de seu nome (Pollon) disputam o apoio do ex-presidente, o Capitão Contar, Coronel Davi e o Tenente Portela. Em transmissão recente em sua rede social, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), citou Campo Grande como exemplo de cidade com mais de 200 mil habitantes que o partido pretende ter candidatura própria. Bolsonaro vem ao Estado no próximo dia 24 e confirmou que vai tratar sobre o candidato a prefeito da Capital. Na live, Bolsonaro confirmou intenção de combate à esquerda. “Onde tem mais de 200 mil habitantes, por exemplo, Campo Grande, estamos acertando ver se teremos candidato, porque podemos ir para o segundo turno. E se não for, a gente encerra com aquele de oposição à esquerda”, pontuou.

Dossiê

Ainda na entrevista, Pollon destacou que entregou ao senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) um relatório detalhado dos 79 municípios onde pretende lançar candidaturas próprias. Este mapa, segundo ele, traz um estudo detalhado de quem é quem nos municípios do interior, revelando a vida pregressa e política de cada um dos nomes dispostos a entrar no partido e sair candidato: “os nomes não podem ter envolvimento com corrupção e tem que ser de direita”, indicou o presidente do PL.

Multa

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli suspendeu os pagamentos de R$ 3,8 bilhões do acordo de leniência que a Odebrecht, hoje Novonor, firmou com a Lava Jato. A base da decisão foi a Operação Spoofing, de 2019, em que a Polícia Federal investigou o vazamento de conversas entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato combinando procedimentos na investigação de pagamento de propina. A empreiteira pediu a suspensão do acordo de leniência para avaliar possíveis danos da ação combinada. Toffoli ainda autorizou a Novonor a discutir um novo acordo com a PGR, a AGU e a CGU, sem estabelecer um prazo.

Multa 1

Segundo Malu Gaspar: “A decisão de Toffoli começou a ser arquitetada lá atrás, em maio de 2023. Edson Fachin deixou a relatoria do caso Lava Jato antes da hora e o entregou direto para Toffoli, driblando o regimento da Corte e evitando a redistribuição do processo por sorteio. A fila de empresas querendo se livrar de multas bilionárias é grande, e o valor que ainda falta pagar é ainda mais impressionante. Mas elas sabem que podem contar com Dias Toffoli.”

Regulamentação

Ao abrir o ano do Judiciário Eleitoral, Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), anunciou a criação de um grupo de trabalho com a Polícia Federal para rastrear quem atenta contra a democracia e à livre vontade dos eleitores, disseminando discursos de ódio e antidemocráticos. Em março, haverá um encontro entre o TSE e os presidentes dos tribunais regionais eleitorais para discutir mecanismos de prevenção e repressão a esse tipo de ação. Mais uma vez, Moraes voltou a defender a regulamentação das redes sociais. “Não há mais como se admitir que as redes sociais sejam terra de ninguém, uma terra sem lei, onde não haja responsabilidade. E isso se aplica à questão eleitoral, respeito à democracia, mas isso se aplica também à dignidade da pessoa humana, à proteção à vida.”

