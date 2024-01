Confira a coluna “Conectado”

Deep Fake

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) ordenou que a Meta, proprietária do WhatsApp, interrompa o compartilhamento de um áudio denunciado pelo pré- -candidato do PP à Prefeitura de Maringá, Silvio Barros, que foi alvo de informações inverídicas. No arquivo digital, uma voz com o tom e timbres característicos do político líder nas pesquisas locais, anuncia sua desistência da candidatura e declara apoio a um oponente.

Deep Fake 1

O juiz Nicola Frascati Junior determinou que a Meta identifique os IPs dos dispositivos responsáveis pela divulgação do áudio em 24 horas, sob pena de multa de R$ 100 mil por hora de descumprimento. O caso representa um dos primeiros exemplos relevantes de deep fake com impacto jurídico nas pré-campanhas deste ano.

Portaria

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou o retorno da portaria que condiciona o trabalho nos feriados à negociação coletiva das categorias. No entanto, mais de 200 atividades, como farmácias e postos de gasolina, serão consideradas exceção e ficarão isentas da necessidade de acordo coletivo para funcionar em feriados. O texto final será publicado nos próximos dias e a portaria poderá entrar em vigor já em fevereiro.

PF

O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, convidou o delegado Andrei Rodrigues — nome de confiança do presidente Lula — a permanecer na direção da Polícia Federal. O convite, segundo o Blog da Andréia Sadi, foi feito após a primeira reunião de transição no Ministério da Justiça.

PF 1

O delegado federal Andrei Rodrigues, que concordou em permanecer no posto, é considerado um nome de consenso entre atual gestão e a equipe que está sendo formada. Ele liderou a PF nas investigações sobre os atos golpistas e a crise nos territórios indígenas. Lewandowski também já confirmou Ana Maria Alvarenga Mamede como chefe de Gabinete; Mario Sarrubbo como Secretário Nacional de Segurança Pública; e Manoel Carlos de Almeida Neto como secretário-executivo.

Vale

….E o presidente Lula parece não ter desistido de emplacar Guido Mantega na presidência da Vale. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já ligou para mais de um acionista relevante da mineradora e, falando em nome de Lula, disse que o presidente não abre mão de ver o ex-ministro da Fazenda comandando a mineradora, conta Lauro Jardim. Silveira foi direto: Lula não quer Mantega em um dos 13 assentos do Conselho de Administração, mas no principal cargo executivo da empresa, cuja remuneração anual é de cerca de R$ 60 milhões.

Vale 1

O conselho da Vale se reúne no próximo dia 31 e um dos temas da pauta é decidir se Eduardo Bartolomeo continua na presidência da companhia por mais um mandato. O governo detém apenas 8% de participação na Vale, via Previ, o fundo de pensão do Banco do Brasil. Dentro do conselho da mineradora, Mantega já tem um apelido: o inelegível.

Por Bosco Martins.