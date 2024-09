Concluído o projeto de drenagem, obra de pavimentação no Jardim Noroeste avança e moradores comemoram

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Púbicos (Sisep), está avançando com a obra de pavimentação da Rua Urupês, uma das principais do Jardim Noroeste. Com a conclusão do projeto de drenagem, que foi prejudicado várias vezes no final do ano passado e início de 2024 pelas chuvas, agora as máquinas e operários trabalham para pavimentar os 1,6 km da rua.

Estão sendo investidos mais de R$ 9,6 milhões no projeto, que foi lançado pela prefeita Adriane Lopes em agosto do ano passado, como parte das comemorações dos 124 anos de Campo Grande. Também está sendo construída bacia de amortecimento com capacidade para armazenar 8.735,81 metros cúbicos de água da chuva. Com a construção da bacia e o sistema de drenagem, o objetivo é conter as águas que chegam do Córrego Cascalho quando chove forte na região. Quando ativada, o chamado “piscinão” vai contribuir para amenizar o problema dos alagamentos nas ruas do Jardim Noroeste e bairros próximos como Chácara dos Poderes e Jardim Veraneio.

“O Jardim Noroeste é um dos maiores bairros de Campo Grande, vamos lançar a primeira etapa e terminar. Consegui recurso para a primeira etapa, terminando a primeira etapa vamos para a segunda etapa. Então o que vou pedir a vocês, paciência, porque a gente não consegue entrar e asfaltar o bairro inteiro de uma vez, é por etapas. Vamos trazer asfalto para todo o Jardim Noroeste, não estou vendendo sonhos, estou solucionando problema e atendendo os anseios de vocês, moradores aqui do Jardim Noroeste. Eu não venho prometer, venho anunciar que obra vai começar”, disse a prefeita Adriane Lopes ao anunciar o início das obras na Rua Urupês em agosto de 2023.

Na época, ao conversar com os moradores, a prefeita explicou que a drenagem e pavimentação de uma região como a do Jardim Noroeste não é um trabalho simples. “Essa primeira etapa foi lançada com um estudo técnico, planejamento estratégico, tendo em vista que é um bairro que a drenagem é muito pesada”.

“A gente recebeu como benefício, mas o imprevisto do tempo tem atrapalhado as obras. A gente espera que a obra termine o mais rápido possível”, comentou Wanderson Monteiro, que mora na Rua Urupês. “Vai ficar bom né, vai ajudar porque a rua tá péssima e com o asfalto vai melhorar o nosso bairro. Tudo que fizerem de benfeitoria para nós é importante”, diz Francisca de Assis, de 72 anos e que mora no Jardim Noroeste há 34 anos.

Ao mesmo tempo em que investe na melhoria da qualidade de vida dos moradores do Jardim Noroeste e busca mais recursos para obras na região, Adriane Lopes determinou à Sisep que cuide da manutenção das vias não pavimentadas nos bairros de Campo Grande. Assim, em maio e junho, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos esteve com equipes fazendo cascalhamento ou manutenção das ruas e avenidas.

No Jardim Noroeste algumas vias que foram atendidas foram a Rua Vaz de Caminha, Avenida Marechal Mallet, Rua Atibaia, Rua Senador Vergueiro, Rua Aqueluz, Rua Corcovado, Rua Cantagalo, Rua Evaristo da Veiga, Rua Pinheiro Machado, Rua Custódio de Melo, Rua Martins de Sá, Rua Água Azul, Rua Barbacena, Rua Osasco e Rua da Conquista. Na Chácara dos Poderes, foi executada a manutenção das estradas EW-03, NE-01, NE-02, NE-03, NS-02, EW-04, EW-01, NS-05.

