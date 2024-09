Agenda: Concessões de rodovias federais e estaduais pautam reunião na ALEMS

Na programação da agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) está a realização de reunião para debater os projetos de concessões das rodovias BR-262, BR-267, MS-338 e MS-395. Também será destaque a 1ª Caminhada Passos pela Vida – Juntos pela Doação de Órgãos e Córneas. Além disso, ainda acontecerão as sessões ordinárias a partir das 9h de terça, quarta e quinta-feira.

Terça-feira (10)

Por proposição do deputado Pedrossian Neto (PSD), a ALEMS realiza uma reunião para debater os projetos de concessões de trechos das rodovias BR-262, BR-267, MS-338 e MS-395. O evento ocorrerá no Plenarinho Nelito Câmara, a partir das 14h.

Representantes do Escritório de Parcerias Estratégicas de Mato Grosso do Sul estarão presentes para explicar os estudos técnicos e os projetos para concessões.

“Para que seja dada transparência aos processos e fomentar a discussão entre os vários setores da sociedade e autoridades presentes. Hoje, as pessoas que passam pelas rodovias enfrentam problemas de segurança e, por isso, precisam participar das questões que envolvem os projetos”, destacou Pedrossian.

Domingo (15)

A 1ª Caminhada Passos pela Vida – Juntos pela Doação de Órgãos e Córneas, será realizada às 8h, no Parque dos Poderes. A concentração será no Centro de Múltiplo Uso – Arquiteta Zuleide Simabuco Higa, próximo ao Quartel do Corpo de Bombeiros, onde acontecerão dinâmicas, orientações, avaliação física, participação dos heróis da Liga do Bem, entre outras atividades.

A iniciativa é alusiva ao mês Setembro Verde e a Semana Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos, datas que integram o Calendário Oficial de Eventos do Estado. O evento é uma realização da ALEMS, Secretaria de Estado de Saúde (SES), Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

Participação

Os eventos são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

Com informações da Agência Alems

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais