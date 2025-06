Concessão da BR-163 será discutida em reunião na Assembleia com presença da CCR MSVia/Motiva

Encontro convocado por Gerson Claro acontece na próxima terça-feira e deve detalhar cronograma de obras e parãmetros do novo contrato

A gestão da BR-163 em Mato Grosso do Sul será tema de uma reunião na próxima terça-feira (1º), na Assembleia Legislativa, com participação da diretoria da CCR MSVia/Motiva e dos deputados da Comissão Temporária que acompanha a concessão da rodovia no Estado.

O encontro foi confirmado após visita do diretor da concessionária, Nelson Soares Neto, ao gabinete do presidente da ALEMS, deputado estadual Gerson Claro, nesta quinta-feira (26). A empresa assumiu a responsabilidade pela manutenção e operação da rodovia após repactuação do contrato com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

A reunião deve trazer detalhes sobre o novo cronograma de obras, fases de execução previstas, medidas de segurança viária e critérios técnicos que embasam a modelagem contratual adotada. O objetivo, segundo a Assembleia, é garantir maior transparência sobre os investimentos e as obrigações previstas na nova etapa da concessão.

