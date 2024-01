Com investimento de R$31 milhões, Dourados e Corumbá receberão unidades da Casa da Mulher Brasileira

Na manhã desta segunda-feira (29), foi assinado, em Campo Grande, a adesão ao acordo de coopepração técnica do programa “Mulher, Viver sem Violência”, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério das Mulheres, do governo do Estado de Mato Grosso do Sul e das prefeituras municipais de Campo Grande, Dourados e Corumbá, onde serão construídas unidades da Casa da Mulher Brasileira.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves veio a Mato Grosso do Sul para participar da solenidade e foi recebida no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, pelo governador do Estado Eduardo Riedel e autoridades locais. Riedel falou sobre a importância da parceria entre os governos federal, estadual e municipais, para acabar com a violência contra a mulher, que classificou como uma “chaga”.

“Hoje estamos avançando para a implantação de uma Casa da Mulher Brasileira, em Corumbá e em Dourados, com investimento da União e uma pequena contrapartida do Estado. Isso vem para somar com todas as ações e políticas públicas que o Estado tem feito, com as delegacias especializadas, salas lilás, entre outros, para consolidar o nosso trabalho de combate à violência. Temos que reafirmar esse compromisso para ter dias melhores no nosso Estado e no Brasil”, afirmou o governador.

A ministra Cida Gonçalves reforçou que o trabalho realizado pela Casa da Mulher Brasileira é conjunto, entre as entidades de segurança pública, governo federal, estados e municípios, com profissionais qualificados, e destacou o valor da verba destinada para a construção e manutenção das novas unidades.

“A Casa da Mulher Brasileira é um trabalho em conjunto, governo federal, estadual, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública. O valor destinado para a construção da Casa da Mulher Brasileira em Dourados, será de R$16 milhões e para a de Corumbá R$7,5 milhões. Após a inauguração, também serão disponibilizados R$2 milhões para os custos com a manutenção. No total, vamos repassar um aporte de 31 milhões para as Casa poderem funcionar”, disse Cida Gonçalves.

O prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), disse ter certeza de que a construção será um avanço para a proteção, não só para as mulheres Dourados, mas para todas as sul-mato-grossenses.

“A área que destinamos é uma área de aproximadamente 9 mil metros quadrados, em uma região da cidade que é uma área de transição entre a cidade e as reservas, uma área de fácil acesso, um terreno grande, que esperamos que consiga acomodar bem o trabalho da Casa da Mulher Brasileira. A expectativa é de que a unidade seja pioneira no avanço ao combate a violências contra mulheres,” pontuou.

Marcelo Iunes prefeito de Corumbá também avalia positivamente a construção da Casa da Mulher Brasileira no município e disse que juntamente com a União e o governo do Estado, será escolhido um local para receber a unidade.

“Em Corumbá temos o CRAM (Centro de Referência da Mulher) que funciona muito bem e é pioneiro em diversos projetos. Agora, com a Casa da Mulher, se vier tudo no convênio, tanto das varas do Ministério Público quanto da Justiça, será muito bom”, finalizou Iunes.

Com colaboração da repórter Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: