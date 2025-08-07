Com apoio de líderes, Hugo Motta abre sessão e retoma controle da Câmara em meio a protesto bolsonarista

Hugo Motta durante abertura dos trabalhos na Câmara dos Deputados - Foto: reprodução TV Câmara
Hugo Motta durante abertura dos trabalhos na Câmara dos Deputados - Foto: reprodução TV Câmara

Em meio a um cenário de tensão e ocupação do plenário por deputados da oposição, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), conseguiu abrir os trabalhos legislativos na noite dessa quarta-feira (6), após retornar do recesso parlamentar. A sessão foi convocada para as 20h30, mas só teve início pouco depois das 22h30, após intensas negociações com lideranças partidárias e enfrentamento direto aos protestos de parlamentares bolsonaristas.

Desde terça-feira (5), deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro ocupam o plenário da Câmara e também do Senado, exigindo que seja pautado o projeto que propõe anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, incluindo o próprio Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe de Estado. O grupo se recusa a desocupar a mesa diretora da Casa enquanto a proposta não for levada à votação.

Hugo Motta chegou a ameaçar os manifestantes com medidas disciplinares. Em nota divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa, o presidente da Câmara alertou que os parlamentares poderiam ser punidos com suspensão cautelar do exercício do mandato parlamentar, caso persistissem na obstrução.

Mesmo sob gritos e protestos, Motta reassumiu a presidência da sessão e fez um discurso em tom firme e conciliador. Ele destacou que o Parlamento vive um momento atípico. “Não estamos vivendo tempos normais”, declarou, reconhecendo o clima de ebulição no Congresso. Ainda assim, reforçou que a democracia não pode ser colocada em negociação.

“Essa sempre será a casa do debate. A oposição precisa respeitar o regimento”, afirmou o presidente da Câmara, dirigindo-se diretamente ao grupo que obstrui os trabalhos.

O deputado também reforçou que está disposto a dialogar com todas as correntes políticas, sejam de direita ou esquerda, e prometeu marcar uma sessão deliberativa extraordinária, com data, horário e pauta a serem definidos conforme o regimento interno da Casa.

Após seu pronunciamento, a sessão foi encerrada sob protestos da oposição e gritos de “anistia, não!” entoados por deputados governistas, contrários à proposta de perdão aos envolvidos na tentativa de golpe.

Clima segue tenso no Congresso

A retomada dos trabalhos legislativos foi marcada por forte embate político. A base bolsonarista pressiona pela votação da anistia como pauta prioritária, enquanto a base do governo e partidos do centro se mantêm contrários à iniciativa. Nos bastidores, líderes trabalham para evitar a radicalização do embate e garantir a retomada da normalidade no funcionamento do Legislativo.

A expectativa agora recai sobre os próximos movimentos de Hugo Motta e da Mesa Diretora, que terão o desafio de conduzir os debates sem ceder à pressão dos grupos mais radicais, preservando a integridade institucional da Câmara.

 

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Soraya assina pedido contra decisão de Moraes

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *