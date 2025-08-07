CG 126 anos: Feirão Habita começa nesta quinta-feira (7) no Pátio Central

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da EMHA (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), realiza a 9ª edição do Feirão Habita Campo Grande entre os dias 7 e 22 de agosto, no Pátio Central Shopping. Considerado o maior evento de habitação de interesse social da Região Centro-Oeste, o feirão oferece condições facilitadas para que famílias realizem o sonho da casa própria.

A grande novidade desta edição é a ampliação do programa Sonho de Morar, que irá conceder 600 subsídios, somando mais de R$ 4,5 milhões para complementar a entrada do financiamento imobiliário. Os valores variam conforme a faixa de renda familiar:

• R$ 20 mil para famílias com renda até R$ 2.850,00;

• R$ 10 mil para renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00;

• R$ 4 mil para renda de até 7 salários mínimos.

“Estamos trazendo esse movimento positivo para o centro, mas também trazendo oportunidades únicas para as famílias campo-grandenses que ainda não têm uma habitação. Hoje nós estamos aqui em vários parceiros, a prefeitura tem um subsídio da prefeitura, o governo do estado, o subsídio do governo do estado, juntando essas forças, nós vamos dar oportunidades para muitas famílias conquistarem o seu século”, comenta a Prefeita Adriane Lopes ao jornal O Estado.

Além disso, o setor privado concederá mais R$ 6 mil por unidade, abatidos da entrada. Os interessados devem estar cadastrados na EMHA, não possuir imóvel no nome e atender aos critérios dos programas de habitação de interesse social.

Serviço

9ª Feirão Habita Campo Grande

Data: De 07 a 22 de agosto de 2025

Horário: Das 8h às 19h

Local: Pátio Central Shopping – R. Mal. Rondon, 1380 – Centro

Por Prefeitura de Campo Grande