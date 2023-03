CMDDI realiza programação especial em homenagem as mulheres indígenas

Em comemoração ao dia internacional da mulher, celebrado no dia oito de março, o CMDDI (Conselho Municipal de Direitos e Defesa dos Povos Indígenas) realizará uma programação especial em homenagem as Mulheres Indígenas de Resistência de Lutas e as Mulheres Não Indígenas, a partir das 08 horas, na Praça Takimore na frente do Mercadão Municipal, na Feira Indígena no Centro de Campo Grande.

Com o tema “Mulheres Indígenas as Verdadeiras Guerreiras”, o Conselho propõe iniciativas que oportunizem as mulheres indígenas aos conhecimentos das Políticas Públicas em desenvolvimento, principalmente em ações afirmativas nas áreas da saúde, educação, gênero e produção, cultura, esporte, lazer e cursos profissionalizantes.

O CMDDI ainda pretende discutir com elas assuntos correlatos ao seu dia-a-dia, como o cuidado com os filhos, a sua formação, as orientações psicossocial em entorpecentes: de uso de substâncias psicoativas e o estado mental da juventude indígena, prevenção a saúde da mulher em face de ausência de atendimento adequado, a importância da produção de alimentos para o próprio consumo face às doenças decorrentes da má alimentação, enfim “a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de suas línguas e ciências”.

Uma das solicitações que o Conselho faz é, que com a ajuda do poder público do Estado, seja criada uma vitrine de negócios e feiras indígenas em grandes eventos culturais, o que potencializa a geração de renda para os povos e organizações indígenas. Ainda de acordo com o CMDDI, outra solicitação é a discussão “Mulheres Indígenas no Volante pela Cidadania”, pois são elas as verdadeiras educadoras em respeitar o nosso meio ambiente e valoriza seu espaço de convivência habitado por longos dias de sua vida. “É isso que faremos hoje, neste Dia Internacional da Mulher, pois são mulheres guerreiras, mulheres de lutas, resistindo cotidianamente, bravamente, de sol a sol, e estão reunidas aqui mais uma vez, para juntas, pleitearmos e buscarmos os nossos direitos. Brindamos os nossos direitos em prol de uma vida digna para todas que vive no Contexto Urbano, solicitamos e merecemos! Política Pública já para as Mulheres Indígenas: KOEKU HEPUXI ITEPONOATIMO (Enquanto sonhas, sempre haverá possibilidades)”.

O evento convida todas as autoridades de Campo Grande com Prefeitura e Câmara Municipal de CG e do Estado de Mato Grosso do Sul: DSEI-MS, MPF, FUNAI, OAB, DPU, DPE, DPF, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Assembleia Legislativa, Ministério dos Povos Indígenas do Governo Federal.

