VÍDEO: Homem é executado com 12 tiros na cabeça em plena luz do dia na Capital

Um homem identificado como Jedson Domingos Garais, de 27 anos foi morto com pelo menos 12 tiros, na manhã desta segunda-feira (6), na Avenida Rachel de Queiroz, uma das mais movimentadas do Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Ele era moto entregador de uma farmácia da região e foi executado quando chegava no local de trabalho.

Câmeras de segurança de uma loja da região captaram o momento da execução. As imagens mostram que a vítima chega na farmácia, pela Rua Berta Lúcia, em uma motocicleta Honda Fan de cor preta, e para o veículo na calçada. Segundos depois, o atirador chega em uma motocicleta, para perto do meio fio e passa a fazer os disparos, sem descer do veículo.

Ainda é possível perceber pelas imagens que os primeiros tiros atingem Jedson, que derruba o capacete e cai no chão, onde mais disparos são feitos. De acordo com as informações iniciais, foram disparados pelo menos 12 tiros, todos na região da cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou reanimação, mas a vítima não resistiu.

Jedson também realizava entregas de açaí para um loja da região, no período noturno. Uma das colegas de trabalho, Ketllen Carolina, foi até o local e disse que o homem havia trabalhado normalmente na noite de ontem (5) na loja de açaí. “Trabalhou normalmente, super feliz, tranquilo. Era uma pessoa que… nem tem o que falar. Brincava com meu filho o tempo inteiro, ontem ele trabalhou a noite inteira, foi um dia muito movimentado, ele só saiu às 23h. Ai no final do dia ele estava super feliz de ter terminado, que a gente já estava indo embora. Me ligaram ai eu vim ver”.

A vítima morreu no local e o corpo já foi retirado. A esposa de Jedson esteve na cena do crime mas não quis falar com a imprensa. Polícia Militar, Batalhão de Choque e Polícia Cientifica ainda seguem no bairro em investigação e em busca do atirador, que fugiu após os disparos.

Confira o momento da execução:

