Cinco deputados de MS confirmam presença em manifestação de Bolsonaro na Av Paulista

Cinco figuras políticas já confirmaram a sua presença no evento convocado por Jair Bolsonaro para 0 próximo dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Marcos Pollon, líder da delegação do partido Liberal de Mato Grosso do Sul (PL), irá acompanhado pelo Deputado Federal Rodolfo Nogueira e pelos Deputados Estaduais; Coronel David, e João Henrique Catan. Rafael Tavares, atualmente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), se juntará a eles ao se filiar ao PL, atual partido do ex-presidente Bolsonaro, até a data da manifestação.

Jair Bolsonaro estará presente e em meio aos mais de 100 representantes do Congresso Nacional convidados, os parlamentares do PL de Mato Grosso do Sul assumem o compromisso de participar ativamente da manifestação em prol da democracia e em apoio ao ex-presidente da República. No entanto, enfrentam o desafio de combater desinformações relacionadas à organização do evento, reafirmando seu compromisso com a paz e a defesa intransigente dos direitos dos cidadãos.

O posicionamento oficial do PL estadual destaca sua adesão às diretrizes delineadas por Jair Bolsonaro, particularmente no que diz respeito à solicitação para que o evento se concentre exclusivamente na Avenida Paulista, sem desdobramentos em outras localidades do país.

