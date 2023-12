China destaca “primeira linha vermelha” nos últimos esforços para estabilizar relações com EUA

Como parte dos esforços contínuos para manter a comunicação bilateral e estabilizar as relações, oficiais de alto escalão chinês e norte-americano realizaram várias rodadas de reuniões em Malta no sábado e no domingo.

Nas reuniões, Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China e diretor do Escritório da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), e Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, concordaram em manter intercâmbios de alto nível e em realizar consultas sobre assuntos da Ásia-Pacífico, assuntos marítimos e políticas externas.

Esta foi a segunda vez que Wang se reuniu com Sullivan em quatro meses, desde a reunião em Viena, em maio.

Os dois lados realizaram uma comunicação estratégica franca, substantiva e construtiva sobre a estabilização e o aprimoramento das relações bilaterais.

“A China espera que a relação entre a China e os EUA volte aos trilhos. Isso é fundamental”, disse Su Xiaohui, vice-diretora e pesquisadora associada do Departamento de Estudos Americanos do Instituto de Estudos Internacionais da China.

“Do ponto de vista da China, esperamos que as relações China-EUA permanecerão estáveis”, disse Su. “A China sempre enfatizou que a China e os EUA devem se encontrar no meio do caminho para trazer as relações bilaterais de volta ao caminho certo.”

A comunicação é necessária quando as relações bilaterais são cada vez mais precárias. Nos últimos meses, os dois lados realizaram uma série de compromissos de alto nível.

Começando com a viagem do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, a Beijing, em junho, vários altos funcionários dos EUA visitaram a China um após o outro, incluindo a secretária do Tesouro, Janet Yellen, o enviado presidencial especial para o clima, John Kerry, e a secretária de Comércio, Gina Raimondo.

Todos esses funcionários dos EUA enfatizaram a importância e a disposição de estabilizar as relações China-EUA. No entanto, em áreas relacionadas aos interesses fundamentais da China, como a questão de Taiwan, os Estados Unidos continuam provocativos.

Em suas reuniões com Sullivan, Wang, também membro do Birô Político do Comitê Central do PCCh, enfatizou que a questão de Taiwan é a primeira linha vermelha que não deve ser ultrapassada nas relações China-EUA. Os EUA devem obedecer aos três comunicados conjuntos China-EUA e honrar seu compromisso de não apoiar a “independência de Taiwan”.

Em várias ocasiões, o presidente dos EUA, Joe Biden, reiterou seus “cinco nãos”, ou seja, não buscar uma nova Guerra Fria; não tentar mudar o sistema da China; a revitalização de suas alianças não é contra a China; não apoiar a “independência de Taiwan”; não procurar conflito com a China.

Mas essas promessas não impediram Washington de aumentar as vendas de armas para Taiwan, entre outros.

A China decidiu impor sanções a duas empresas dos EUA devido ao seu envolvimento na venda de armas a Taiwan, disse na sexta-feira a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning.

A hostilidade constante em relação à China não serve aos interesses dos EUA, disse Anthony Scaramucci, fundador da empresa de investimentos SkyBridge Capital, em um episódio recente do programa de podcast “Bloomberg Talks”. “Portanto, acho que precisamos nos acalmar um pouco.”

Nos últimos anos, os EUA adotaram o que chamam de estratégia de “quintal pequeno com cerca alta” em nome da proteção da segurança nacional. Apesar de afirmar que não tinha intenção de se dissociar da China, a Casa Branca continuou a martelar a China no campo da alta tecnologia.

Nas reuniões com Sullivan, Wang disse que o desenvolvimento da China tem grande força motriz endógena e segue uma lógica histórica inevitável e não pode ser interrompido. O direito legítimo do povo chinês ao desenvolvimento não pode ser privado, acrescentou.

As sanções dos EUA que bloqueiam o acesso da China aos chips de processadores dos EUA e a outras tecnologias retardarão, até certo ponto, o acesso da China a recursos de ponta, “mas isso não manterá a China em baixa para sempre”, disse o vice-primeiro-ministro de Cingapura, Lawrence Wong, no mês passado.

“A China ainda estará por aí. Os EUA têm que aprender a viver com a China e conviver com a China”, disse Wong. “Espero que os dois países consigam encontrar maneiras de administrar suas diferenças e conviver.”

Com informações da XINHUA Agency News

