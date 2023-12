Brasil vence a Búlgaria nos tie breaks no Pré-Olímpico de vôlei feminino

Na madrugada desta terça-feira (19), a seleção brasileira de vôlei feminino enfrentou a equipe da Bulgária no campeonato pré-olímpico. Em uma partida emocionante, o Brasil saiu atrás, mas conseguiu uma virada, vencendo por 3 sets a 2, comas parciais de 25×13, 22×25, 27×29, 25×21 e 15×08.

Ademais, A atleta Thaisa Daher teve um desempenho brilhante na partida, contribuindo com 19 pontos, distribuídos em 12 ataques e 7 bloqueios, com uma eficiência notável de 58,82%. Além disso, ela mostrou habilidade na defesa, com 8 defesas, sendo 5 perfeitas, resultando em uma eficiência defensiva de 50,00%.

Contudo, na pontuação geral da equipe brasileira, Gabi Guimarães foi a maior pontuadora, somando impressionantes 26 pontos, com 23 ataques, 1 bloqueio e 2 saques. Logo atrás, Thaisa Daher com seus 19 pontos e Rosamaria Montibeller com 11 pontos.

A partida foi marcada por uma forte disputa e brilhantes jogadas de ambos os lados. Maria Yordanova se destacou pela Bulgária, contribuindo com 19 pontos, sendo 14 ataques, 3 bloqueios e 2 saques.

Com essa vitória, o Brasil reforça sua trajetória no Pré-Olímpico de Vôlei Feminino, garantindo sua terceira vitória e demonstrando sua determinação em busca da vaga nas Olimpíadas. A equipe segue firme na competição, pronta para enfrentar os desafios que virão pela frente.

Pré-Olímpico

Sendo assim, No Pré-Olímpico, as equipes participantes estão organizadas em três grupos, sendo cada um sediado em um país específico. Os confrontos ocorrem em um único turno, e as duas equipes com melhor desempenho em cada grupo conquistam a tão desejada vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil integra o Grupo B, que conta com a presença de seleções como Argentina, Peru, Bulgária, Porto Rico, Turquia, Bélgica e Japão. As partidas deste grupo estão sendo realizadas em Tóquio, no Japão.

Próximos jogos do Brasil

20 de setembro, 4h Brasil x Porto Rico

22 de setembro, 4h Brasil x Turquia 23 de setembro 4h

Brasil x Bélgica 24 de setembro 7h25

Brasil x Japão