Cerca de 8 mil agentes devem garantir segurança no 2º turno

Já está em pleno funcionamento para o monitoramento e a segurança das eleições o CICCE (Centro Integrado de Comando e Controle Estadual), que para o 2º turno vai contar com o apoio de 8 mil agentes em todo o Estado. O momento será de trabalho em conjunto de todas as forças estaduais de segurança.

De acordo com a Sejusp (Secretaria de Estado de Segurança e Justiça Pública), as atividades são monitoradas e coordenadas em nível nacional pela Secretaria de Operações Integradas, por meio do CICCN (Centro Integrado de Comando e Controle Nacional) e, em Mato Grosso do Sul, pela Sejusp, por meio do CICC-E (Centro Integrado de Comando e Controle Estadual), que foi oficialmente ativado na última quarta-feira, 26 de outubro.

Conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral, foi disponibilizado um total de 1.051 locais de votação distribuídos em 54 zonas eleitorais, perfazendo um total de 1.996.510 eleitores aptos a exercerem a cidadania por meio do voto.

O CMO (Comando Militar do Oeste) ativou o Comando Conjunto Oeste para Operar na GVA-Pantanal (Garantia da Votação e Apuração) do 2º Turno das Eleições. As ações são realizadas em cooperação com os órgãos da Justiça Eleitoral e de Segurança Pública, federais, estaduais e municipais.

Urna não localizada

O jornal O Estado foi em busca de informações sobre o caso da urna eletrônica que foi roubada antes do primeiro turno na Capital, mas a PF (Polícia Federal) informou que até o momento a urna não foi localizada, mas que as investigações seguem em andamento para encontrar a urna e penalizar os envolvidos no crime.

Por Claudemir Candido – Jornal O Estado de MS.

