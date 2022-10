Prazo para baixar ou atualizar o e-Título encerra hoje

Eleitores de todo o Brasil têm até este sábado (29), para baixar ou atualizar o e-Título, documento eletrônico de identificação que substitui a versão impressa do título. O segundo turno das eleições está previsto para o próximo domingo (30).

O sistema foi implementado em 2018 e pode ser baixado pelo celular e apresentado no dia de votação, caso esteja atualizado e com foto. Por meio do e-Título também é possível consultar o local de votação, justificar ausência às urnas, emitir certidão de quitação eleitoral e nada consta criminal.

Dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), apontam que até a véspera do primeiro turno, em 2 de outubro, mais de 30 milhões de eleitores ativaram o aplicativo no Brasil e no exterior. Deste total, 13 milhões de ativações foram efetivadas em 2022.

“O TSE orienta o eleitorado a seguir as regras de utilização e baixar ou atualizar o e-Título quanto antes para evitar dificuldades que possam surgir ao deixar a emissão para a última hora”, informa o Tribunal.

O aplicativo e-Título é gratuito e pode ser baixado em celulares e tablets, para os sistemas Android e IOS, via App Store e Google Play. Após baixar, basta inserir os dados pessoais solicitados e responder a algumas perguntas. Para validar o acesso, as informações são cruzadas com as que constam no sistema da Justiça Eleitoral.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.