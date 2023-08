Cassems receberá socorro de R$ 60 milhões do Governo do Estado

Na terça-feira, 15, em reunião com os deputados estaduais Coronel David (PL), Pedro Kemp (PT) e Londres Machado (PSDB), o governador informou que o repasse dos R$ 60 milhões será feito em duas parcelas, logo que for votado e aprovado o projeto de lei autorizativo, submetido à análise e aprovação da Assembléia Legislativa (Alems). A comissão de deputados se reunirá daqui a quatro meses para reavaliar a situação. O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, assumiu compromissos de melhoria no atendimento e contratar mais especialistas para atender à demanda dos beneficiários.

Além do auxílio do Estado no valor de R$ 60 milhões ficou acertado a redução de 22% no valor descontado dos salários de cada segurado. Estas são as respostas que o governador Eduardo Riedel (PSDB) e a Assembleia Legislativa estão dando para aliviar a crise financeira e garantir a plenitude dos serviços que são prestados pela Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul). Por sugestão dos deputados, em compensação ao auxílio a Cassems reduzirá de R$ 45,00 para R$ 35,00 o valor que é deduzido compulsoriamente dos salários de cada segurado.

Kemp diz que o auxílio do Governo é um gesto de reconhecimento à contribuição da Caixa pelo que fez durante a pandemia de Covid-19, quando mobilizou perto de R$ 290 milhões para custear as ações emergenciais de assistência médico-hospitalar a milhares de pacientes. “Também é uma ajuda que atende parcialmente a dificuldade financeira que o plano previdenciário está atravessando”, comentou.

