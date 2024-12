Casa Rosa promove Saúde do Homem com mutirão de prevenção ao câncer de próstata

No último sábado (23), a Casa Rosa realizou mais uma importante ação de saúde pública, desta vez voltada para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

O evento, que aconteceu na sede do projeto, localizada na Rua Apetubas, 181, no bairro Tijuca 2, mobilizou centenas de pessoas em prol da conscientização sobre a saúde masculina. Mais de 200 atendimentos foram realizados, incluindo consultas médicas e exames de PSA, fundamentais para a detecção precoce da doença.

A iniciativa contou com a participação do vereador e médico Dr. Victor Rocha, idealizador do projeto Casa Rosa, que tem se destacado nacionalmente na luta contra o câncer. “Assim como temos salvado vidas no combate ao câncer de mama, é nossa missão expandir o cuidado e oferecer assistência também aos homens. Diagnosticar precocemente o câncer de próstata faz toda a diferença na recuperação”, destacou o médico e vereador.

O evento também teve a presença do deputado federal Dagoberto Nogueira, parceiro da Casa Rosa. O parlamentar elogiou o impacto do projeto na saúde pública: “A Casa Rosa é um exemplo de como ações bem planejadas e humanizadas podem transformar vidas. Esse mutirão reforça o compromisso com uma saúde de qualidade para todos”.

Outras instituições se uniram à causa, incluindo a FUMAGROS, os acadêmicos de Direito da Uniderp, que ofereceram atendimento jurídico para a população, e o LabSaúde, responsável pelos exames de PSA realizados durante o evento. Além de oferecer atendimentos médicos, o mutirão teve como objetivo conscientizar os participantes sobre a importância do cuidado preventivo.

O câncer de próstata, quando diagnosticado cedo, tem altas taxas de cura, mas o preconceito e a falta de informação ainda são barreiras a serem superadas. A Casa Rosa, que já é referência nacional no cuidado às mulheres, segue ampliando seu impacto, abraçando a saúde do homem e de outras parcelas da população, reafirmando seu compromisso em salvar vidas e promover um sistema de saúde acessível e eficiente.

“Este foi apenas o começo. Nossa meta é continuar promovendo ações como esta, que chegam diretamente à população e oferecem um atendimento completo e humanizado”, concluiu Dr. Victor Rocha.

