Mãe esfaqueia filho durante briga e confessa crime em ligação de vídeo, na Capital

Durante a perícia, a filha ligou para a mãe que, em chamada de vídeo, confessou o crime. Ainda conforme a ocorrência, a suspeita disse estar preocupada com a saúde do filho, que foi enviado para a Santa Casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime teria acontecido durante uma discussão entre mãe e filho na parte externa da residência. A filha da suspeita contou a polícia que ouviu o barulho e, ao chegar no local, a mãe já não estava no local.