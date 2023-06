Carlão celebra entrega da nova frota de ônibus da Capital

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande acompanharam, na manhã desta quarta-feira (28), a entrega de 71 novos ônibus para renovação da frota do transporte público coletivo, realizado nos altos da Avenida Afonso Pena.

Diante de paralisações e reinvindicações da categoria os vereadores atuaram cobrando constantemente a melhoria da frota, principalmente como retorno às isenções concedidas.

O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Casa de Leis, destacou que é uma luta importante da Câmara, de todos os vereadores, em especial da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito. Ele lembrou que a Câmara aprovou a isenção de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e, como contrapartida, a população precisa ganhar melhorias.

“Queríamos ônibus novos do Consórcio Guaicurus e, através da prefeitura, melhorar os pontos de ônibus e terminais. Com essa melhoria na frota, quem ganha é a população. É uma luta da Câmara, da sociedade, porque o trabalhador paga o transporte, mas quer ônibus de qualidade. É um sonho da Câmara melhorar a frota, é importante dar isenção, mas mais ainda cobrar de quem recebeu a isenção essa qualidade”, afirmou o presidente Carlão.

