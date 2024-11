Carlão busca consenso, mas admite que eleição para nova Mesa Diretora pode ter disputa

Uma chapa já está formada, mas pode haver criação de novo grupo para concorrer

“Hoje temos alguns candidatos, mas por enquanto são duas chapas e eu me prontifiquei a ser o primeiro-secretário na chapa que tem o vereador Papy como candidato a presidente”. Esta foi a afirmação do atual presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges (PSB).

A chapa de vereadores eleitos, liderada pelo atual presidente da Câmara, Carlão (PSB), que pretende disputar a primeira-secretaria, e pelo vereador Papy (PSDB), que pretende concorrer a presidente, lidera a disputa pela Mesa Diretora.

O presidente do legislativo disse que ainda é possível um consenso entre os pretendentes à presidência, sendo que hoje seriam um dos nomes do PP e o vereador Papy, sendo que Jamal Salem, do MDB, corre por fora. “Estamos conversando até o dia 1 de janeiro, data da realização da eleição, existe a possibilidade de fecharmos uma chapa que atenda todos os interesses,” aposta Carlão.

O que estaria dificultando a consolidação da candidatura de Papy é o fato de que a sua chapa não conta com nenhum integrante do PP e, com a entrada da prefeita eleita, Adriane Lopes no processo, devem aumentar as dificuldades. Os vereadores que aceitaram compor com Papy e Carlão entendem que é importante ter na Câmara um presidente que não seja do mesmo partido, para que os parlamentares tenham harmonia, mas independência em relação ao Poder Executivo.

Os vereadores do Partido Progressistas (PP), que defendem a sigla na presidência e aguardam definição de Adriane Lopes (PP), também tentam uma posição da senadora Tereza Cristina, presidente regional do partido. Entre os possíveis escolhidos para presidir a casa estariam Beto Avelar, Professor Riverton e Delei Pinheiro como interessados. Por enquanto, a chapa tem Papy como presidente, Carlão, primeiro-secretário; André Salineiro (PL), como vice-presidente; e Luiza Ribeiro (PT), Dr. Lívio (União), Herculano Borges (Republicanos) e Ronilço Guerreiro (Podemos) completando o grupo.

Eleição

De acordo com o que afirmou Carlão Borges, no dia 1 de janeiro será dada posse aos vereadores eleitos e estes, na sequência, darão posse à prefeita eleita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento (Avante). “Logo depois da posse acontecerá a eleição, sendo que em caso de consenso o processo será simplificado, mas em caso de disputa será por votação nominal e após a proclamação do resultado os vencedores assumirão os cargos imediatamente”, afirmou Carlão.

Além do cargo de presidente, a Mesa diretora da Câmara municipal de Vereadores de Campo Grande conta ainda com, o 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 3º vice-presidente e ainda 1º secretário, 2º secretário e 3º secretário. A nova diretoria do legislativo da Capital terá um mandato de dois anos, quando acontecerá uma nova eleição, podendo ser reeleitos para mais um período de igual duração.

Por Laureano Secundo