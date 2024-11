Campo Grande anuncia reajuste de 4,12% no IPTU para 2025

A Prefeitura de Campo Grande confirmou o reajuste de 4,12% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para 2025, conforme publicado em um suplemento extra do Diário Oficial. O índice utilizado para o cálculo foi o IPCA-E Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que registrou essa variação entre outubro de 2023 e setembro de 2024.

O cálculo do valor do imposto será realizado com base no Manual de Avaliação, Manual de Cadastro Técnico, Tabela de Valores Unitários por Metro Quadrado de Edificação e Planta de Valores Genéricos, de acordo com os parâmetros técnicos estabelecidos pela prefeitura.

Em 2024, o reajuste do IPTU foi de 5%, também seguindo a variação anual do IPCA-E.

