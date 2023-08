Caravana da Sudeco chega segunda-feira a Campo Grande

Campo Grande abre a Caravana da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), que acontecerá nos 28, 29 e 30 de agosto com atendimento será realizado das 9h às 16h30, no Mercadão. Esta será a primeira edição do projeto itinerante que percorrerá municípios dos estados do Centro-Oeste, oferecendo atendimentos com orientações e informações sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e Fundo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), com intuito de facilitar o acesso de empresas, produtores rurais e microempreendedores individuais às linhas de crédito da Autarquia.

Também serão oferecidos atendimentos a respeito dos convênios, compreendendo todas as suas fases, desde a celebração, elaboração de projeto básico, acompanhamento da execução dos instrumentos, prestação de contas e demais informações acerca do assunto.

Além de integrantes da Sudeco, estarão presentes representantes do Governo Federal, do Governo do Estado, do Banco do Brasil, Banco de Brasília, Sicredi, Sicoob, BRDE, BNDES; e diversas organizações de empresários e comerciantes locais.

A superintendente Rose Modesto explicou que o projeto também servirá para estimular as instituições financeiras parceiras da Sudeco que administram esses recursos: “Queremos que os bancos parceiros estejam presentes para que a gente possa agilizar o acesso às linhas de crédito do FCO, com um atendimento menos formal, no sentido de oferecer informações, principalmente para os pequenos empresários. Nosso propósito é trabalhar com microcrédito para os setores empresarial e rural”, explicou.

O presidente da ACICG avalia positivamente a ação e convida empresários para participarem. “O crédito deve ser democratizado e não ficar restrito às grandes empresas. A caravana é uma oportunidade de tirar dúvidas sobre as linhas de financiamento e entender as ferramentas disponíveis para acesso ao crédito. Empresários de todos os portes, incluindo os microempreendedores, estão convidados a comparecer no evento”, explica Renato Paniago.

