Ministro adianta sobre parceria com a Sudeco para o MS

Durante o lançamento do Plano Safra Familiar na última terça-feira (25), na Capital, o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira aproveitou o Dia da Agricultura Familiar para adiantar benefícios previstos para o Estado, dentre eles a retomada de novos assetamentos e uma parceria com a Sudeco.

A parceria com a Sudeco permitirá que novos linhas de créditos possam ser liberadas ao pequeno e médio agricultor através do PRONAF e o tema foi discutido com parlamentares do Estado na última segunda (24) durante a estada do ministro ao MS. “A grande novidade é que conversei com a presidenta da Sudeco, Rose Modesto. O PRONAF vai muito bem no Nordeste e porque? Porque lá tem um fundo de desenvolvimento do Nordeste da SUDEME que dá um aval. E sempre me perguntava porque não para o Centro -Oeste, e acho que ontem (segunda-feira), com o governador Riedel, com o Zeca e com a Camila e a Rose conseguimos chegar nesta equação para que o Centro Oeste avalize as atividades do PRONAF e assim estender estes benefícios de programas que tem alto incentivo de juros. “, adiantou o Paulo.

A presidente da SUDECO, Rose Modesto ( União Brasil), também defendeu o olhar para o rural e aos micros empresários. “Queremos agregar valor aqui no MS, a exportação é essencial, mas quando fortalecemos o rural com a agricultura familiar é quando ganhamos e a intenção é trazer este cunho social fortalecido para o Estado, esta é parceria da Sudeco”, adiantou.

Teixeira também explicou precisam fazer o crédito, assistência técnica andem juntos e adiantou que o plano da retomada de novos assentamento já será retomado neste segundo semestre.

O planejamento para 2023 está sendo levantado e já estão avaliando as áreas que serão desapropriadas, e conforme anunciado pela equipe do ministro há uma relação de áreas na Fazenda Nacional e dali sairão o conjunto de áreas.

O ministro deixou claro e comemorou que o valor disponível para o novo Plano Safra é recorde no Governo Federal e será de 77,7 milhões liberadas para a agricultura familiar.

