Capitão Contar é condecorado com Medalha do Exército Brasileiro

O deputado estadual Capitão Contar foi condecorado com a Medalha do Exército Brasileiro. A cerimônia de entrega aconteceu nesta terça-feira (19), Dia do Exército, no CMO (Comando Militar do Oeste), em Campo Grande, durante as comemorações alusivas à data.

Oficial do Exército Brasileiro, Capitão Contar cursou a EsPCEx (Escola Preparatória de Cadetes para o Exército) e formou-se na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), na turma de 2006, perfazendo um total de 17 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro. A condecoração foi entregue pelo próprio comandante do CMO em MS, general Anisio Davi de Oliveira Junior.

“Um orgulho muito grande. Toda condecoração militar é fruto de meritocracia. E as Forças Armadas valorizam muito isso. Hoje é dia do nosso Exército Brasileiro. São 374 anos defendendo a nossa soberania, as nossas fronteiras e cumprindo muito bem a missão de servir ao Brasil e aos brasileiros. Sou muito grato por integrar as fileiras do Exército e carregar comigo os mais nobres ensinamentos e valores. Brasil acima de tudo!”, declarou Contar.

Capitão Contar foi eleito pela primeira vez em 2018 para o cargo de deputado estadual de Mato Grosso do Sul, com mais de 78 mil votos. Atualmente, o deputado está no quarto ano de seu mandato e garante que suas bandeiras continuam as mesmas que sempre carregou na vida militar: Deus, pátria, família, ordem, progresso e honestidade.

O parlamentar também é autor de inúmeros projetos de combate à corrupção e de transparência, além de apoiar e defender o modelo de educação das escolas Cívico-militares em MS.

A condecoração

Criada em março de 2016, a Medalha do Exército Brasileiro tem como finalidade distinguir cidadãos e instituições civis, brasileiros ou estrangeiros, militares estrangeiros, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das Forças Auxiliares, bem como suas organizações militares, que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro.

Na ocasião, 42 pessoas entre civis e militares foram homenageadas com a Medalha do Exército Brasileiro. O Dia do Exército é celebrado em memória à Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648. O Exército Brasileiro completa 374 anos em 2022.