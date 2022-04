Preço médio do açúcar tem leve queda, aponta Cepea

A média de preços do açúcar cristal registrou pequena baixa na semana passada no mercado spot paulista, conforme apontam dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).

De 11 a 14 de abril, a média do Indicador Cepea/Esalq, cor Icumsa de 130 a 180, foi de R$ 142,17/saca de 50 kg, queda de 0,37% em relação à da semana anterior de R$ 142,70 a saca.

O ritmo das negociações no mercado spot paulista do açúcar cristal esteve lento ao longo da última semana.

Até a quarta-feira (13), a demanda esteve um pouco mais aquecida, com algumas indústrias e empacotadores realizando novas compras para pronta-entrega. No entanto, como as usinas mantêm estoques limitados, a liquidez no mercado foi baixa.

Com informações do Cepea.