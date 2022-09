Capitão Contar convoca população para grande manifestação na véspera da vitória

Na reta final das eleições, faltando apenas cinco dias para os eleitores irem às urnas, apoiadores do presidente Bolsonaro se organizam para atender o chamado do presidente “da grande manifestação pelo Brasil no dia 1° de outubro”.

Bolsonaro chamou seus apoiadores para “colorirem o Brasil na véspera das eleições” e aqui em Mato Grosso do Sul, o Capitão Contar atendeu ao chamado e está convidando todos para essa manifestação.

“O presidente Bolsonaro nos convocou para fazer parte das manifestações nacionais de 1º de outubro, véspera das eleições. Vamos dar a arrancada final para a vitória. Afinal, missão dada é missão cumprida. Vem com a gente fazer a mudança de verdade em Mato Grosso do Sul com Bolsonaro reeleito e Capitão Contar governador”, cita Contar.

A manifestação será no dia 1º de outubro e a concentração acontecerá às 15 horas nos altos da avenida Afonso Pena (em frente ao Batalhão de Choque), a saída será às 16 horas. Venha de carro, moto, a pé ou de bicicleta. Chame sua família e faça parte deste movimento.

