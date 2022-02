Capitão Contar cobra explicações sobre falta de medicamentos na Casa da Saúde e nas unidades básicas de saúde

Capitão Contar apresenta 5 requerimentos solicitando informações sobre falta de medicamentos

Em um único dia, o deputado estadual Capitão Contar, apresentou quatro (5) requerimentos solicitando informações do Governo do Estado, da SES (Secretaria Estadual de Saúde) e da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande), sobre a falta de medicamentos. Da Sesau, o Deputado também cobra esclarecimentos sobre a falta de médicos nas Unidades de Saúde da Capital.

Os requerimentos foram apresentados com base em reclamações enviadas pela população ao gabinete do parlamentar denunciando a recorrente falta de medicamentos de distribuição tanto pelo Governo do Estado, quanto pela Prefeitura de Campo Grande.

Há relatos sobre a indisponibilidade do fornecimento de medicamentos referentes à atenção especializada, em que a responsabilidade de dispensação é do Governo do Estado, operacionalizado pela Casa da Saúde. Segundo a reclamação, a falta dos medicamentos é recorrente desde novembro de 2021 e sem informação de previsão para normalização. Há medicamentos que o cidadão está esperando há mais de um ano. Como são medicamentos de uso contínuo, a indisponibilidade tem trazido desespero para muitas famílias que não sabem o que fazer para resolver a situação. Conforme a reclamação, desde novembro do ano passado, estão em falta os medicamentos: Topiramato 25mg e o Clobazam 10mg, utilizados para o tratamento e controle de convulsões.

Outra denúncia recebida, é a falta do medicamento Azatioprina 50mg, utilizado no tratamento do Lúpus. De acordo com as reclamações, o medicamento está em falta desde junho de 2021. Nas várias tentativas de retirar o remédio na Casa da Saúde, a informação repassada foi de que não há previsão de quando os remédios estarão disponíveis.

A falta de medicamentos na Casa da Saúde não afeta somente Campo Grande. O deputado recebeu reclamações e pedidos de ajuda de cidadãos de Dourados. Neste caso, os afetados são pessoas que estão em tratamento contra o câncer. De acordo com as denúncias, o medicamento Imatinibe 400mg que deveria ser dispensado pela Casa da Saúde para o hospital do câncer no município de Dourados, está há pelo menos 3 meses em falta.

Os requerimentos enviados para Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande solicitam informações sobre as reclamações de falta de medicamentos para dispensação nas unidades de saúde de Campo Grande e a falta de médicos nas unidades de saúde. Entre os medicamentos indisponíveis apontados estão: Atenolol 25mg, Cinarizina 75mg, Omeprazol 20mg e Glibenclamida 5mg. Diversas reclamações apontam que existem remédios prescritos que nunca estiveram disponíveis na dispensação de medicamentos nas unidades de saúde.

A falta de médicos é outro problema apontado pela população. Muitas pessoas que precisam de receita médica atual para comprar remédios controlados estão tendo que esperar tanto tempo para uma consulta médica, que a espera acaba sendo maior que o prazo de validade da receita médica.

Para resolver esse problema na área da saúde, o deputado apresentou em 2021 o projeto Localiza Remédio, que tem como objetivo informar a disponibilidade dos remédios distribuídos pelo SUS e os locais onde podem ser encontrados. Além de informar também, o motivo da falta dos medicamentos e a previsão de reposição.

“É inadmissível o que a população mais vulnerável vem passando com falta de medicamentos distribuídos pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Campo Grande.

Uma irresponsabilidade, que expõe um problema grave de gestão. O que falta é dar prioridade para saúde, prioridade para vida”!Declara Capitão Contar.