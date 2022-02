Com apenas 20% das crianças vacinadas, SES trabalha para atingir 60% até o início do ano letivo

Preocupado com número de cerca de 20% das crianças de 5 a 11 anos que se vacinaram em Mato Grosso do Sul, o secretário Geraldo Resende acende um alerta para os pais que ainda não imunizaram os pequenos no estado.

Em entrevista ao O Estado Oniline, o títular da pasta explica que há doses o suficiente e que a expectativa do governo é de que até o início do ano letivo na REE (Rede Estadual de Ensino) o número aumente, assegurando a proteção dos alunos.

“Temos doses pediáticas suficiente para alcançar até 3 de março, início das aulas, a marca de pelo menos, 60% desse público. Isso para que não tenhamos surpresas quando começarem as aulas”, afirma Geraldo.

O secretário explica também que está em conversa com os secretários de Saúde de todo o Mato Grosso do Sul, afim de encnontrar a melhor forma de convencer os resposnáveis para que levem os filhos para tomarem a primeria dose da vacina.

“Estamos conversando com os secretários de Saúde para mudar esse número de cerca de 20% de imunização de crianças. Nossa intenção é liberar o mais rápido possível as doses pridiátricas que já temos em estoque”, informou.

Para a reportagem o secretário de saúde, confimrou também que a variante ômicron já é predominante no estado.

“As mortes pela ômicron aumetaram e entendemos se não encontrarmos mecanismos para aumentar a vacinação em crianças que por sinal está muito lenta. Corremos o risco de termos novamente um aumento desfreado de contaminações, podendo haver mortes pela varinate”, finalizou.