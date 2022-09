Capital sanciona projeto de Victor Rocha que obriga divulgação de mamografias

A prefeita Adriane Lopes sancionou o projeto de lei do vereador Dr Victor Rocha que obriga o município a divulgar a quantidade de exames de mamografia realizados na rede. As informações divulgadas devem identificar o número de pessoas examinadas e a colocação em ordem de atendimento por bairros.

Victor Rocha explica que a iniciativa aumentará a transparência das políticas de prevenção ao câncer de mama. O Sistema Único de Saúde (SUS) realiza dois tipos de mamografias. Uma é para rastreamento, indicada para mulheres sem sinais e sintomas de câncer de mama, e a outra já é diagnóstica, para avaliar lesões suspeitas.

A prefeita vetou o item do PL que definia a divulgação em sites oficiais a cada 15 dias, sob a alegação de que o departamento de informática do SUS disponibiliza as informações após dois meses da realização dos exames.

Com informações da assessoria