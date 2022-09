Águas Guariroba participa do XXIV Congresso de Arborização Urbana

Na Semana do Dia da Árvore, a Águas Guariroba está participando do XXIV Congresso de Arborização Urbana. O evento acontece entre os dias 17 a 23 de setembro no auditório do teatro Glauce Rocha, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

O Congresso é realizado pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e o objetivo é debater temas que despertem a atenção para a singularidades das florestas urbanas, como geradoras de conexões entre homem e natureza, entre cidade e entornos.

Durante o evento a Águas Guariroba estará com um estande apresentando as principais ações da concessionária em Responsabilidade Social e na preservação de mananciais, através do plantio de mudas nativas do cerrado, distribuídas pelo Viveiro de Mudas Isaac de Oliveira, localizado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles.

Na programação do Congresso, serão abordados os temas: a cadeia produtiva da arborização, a contribuição da arborização urbana para a biodiversidade e para a sociobiodiversidade, a importância e contribuição da pesquisa, da inovação, do desenho e do planejamento. Ainda, os congressos marcam os 30 anos da SBAU (Sociedade Brasileira de Arborização Urbana).

Além de pesquisadores, professores e acadêmicos, as atividades também são voltadas para gestores públicos e privados, profissionais autônomos, empresas e interessados em geral.

