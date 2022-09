Candidato Pedrossian Neto possui a gestão técnica que cria oportunidades

Ex-secretário de finanças por mais de 5 anos em Campo Grande, Pedro Pedrossian Neto entra pela primeira vez em uma disputa eleitoral para a vaga de deputado estadual pelo PSD (Partido Social Democrático). Com objetivos claros e o sonho de continuar o trabalho do seu avô ex-governador de Mato Grosso Do Sul, o número do candidato é 55000.

Por meio da política, Pedrossian quer democratizar principalmente o incentivo fiscal do ICMS. “Quero apresentar um projeto de lei de isenção total do ICMS para empresas que estejam no Simples Nacional, cujo o faturamento seja menor do que 30 mil reais. Com isso vamos aumentar a prosperidade sem deixar ninguém para trás.”

“Já fizemos as contas e o impacto é mínimo no cofre do Estado e vamos fazer justiça social. Quero fazer um tratamento tributário para que os pequenos empresários para que eles possam democratizar a geração de emprego e renda.”

“As soluções de Mato Grosso do Sul, estão dentro de Mato Grosso do Sul, aposte em quem está aqui pagando os impostos, que está suando a camisa e pagando as contas, que você verá que o estado pode crescer e surpreender. MS precisa voltar a crescer, e para fazer esse crescimento não podemos fazer um modelo que privilegie apenas o grande investidor.”

Desenvolvimento e assistência social

Não apenas para a economia, Pedrossian Neto planeja um novo modelo de desenvolvimento social “O desafio hoje é democratizar as oportunidades. MS possui cerca de 560 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, ganhando menos que um salario mínimo por mês. Devemos reduzir e mitigar essas vulnerabilidades, combatendo a pobreza e o subdesenvolvimento.”

Pedrossian acredita em um Estado que fortaleça a assistência social, como é o caso de idosos, pessoas com deficiência e seus cuidadores, “Temos que ter politicas pública para essa parte da sociedade. Quando fui secretario de finanças, pudemos fazer um maior orçamento de assistência social de toda a historia de Campo Grande e repassamos recursos para os três asilos, fortalecendo o orçamento dessas entidades.”

Educação de qualidade

O candidato do PSD quer ser eleito e trabalhar para educação de tempo integral com mais esporte, cultura, lazer, entretenimento, e principalmente reforço escolar. “Temos que fazer uma educação que vá discutir além dos temas básicos e combater a evasão escolar e a alta taxa de reprovação.”

“Temos que falar de alfabetização na idade correta, pois se a criança não for alfabetizada no período recomendado haverá um prejuízo cognitivo para o resto da vida. Além disso, temos que cuidar dos direitos de aprendizagem, se o aluno passar de ano sem ter aprendido o conteúdo, é um direito dele que foi negligenciado”, diz.

“Temos que investir na formação de professores, material didático de melhor qualidade, seja na educação continuada, discutir um currículo mais adequado com mais recursos bilíngue e a introdução de tecnologias dentro da sala de aula”, completa.

“Quero ser deputado estadual para retomar o projeto do meu avô de fazer uma UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) maior e mais forte, o jovem do interior quer entrar dentro da universidade”, conclui.

Trabalho pela Capital

Sobre o desempenho com antigo secretário de finanças, Pedrossian está orgulho e satisfeito. “Pegamos uma Capital muito machucada, com finanças em desordem. A cidade ficou 11 dias sem coleta de lixo e também ficou conhecida como a capital nacional do buraco. Uma cidade com orçamento bilionário de R$ 5 bilhões que não conseguia sequer parar os funcionários em dia e os serviços fundamentais na cidade.”

“Como economista, trabalharei em 2017 para estabilizar as contas no município. Enfrentamos recessão, COVID-19 e Entregamos Campo Grande em abril de 2022, com recursos mais de R$ 400 milhões em recursos de livre destinação no tesouro municipal”, lembra Pedrossian Neto.

“Por fim, deixei meu cargo na Prefeitura de Campo Grande com o 13º dos servidores integralmente provisionado no valor de R$ 157 milhões em caixa e R$ 892 milhões em recursos, considerando todas as fontes. Esse foi o legado da nossa gestão, resolvemos as finanças da Capital.”