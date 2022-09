Semana encerra com dia quente; temperaturas devem cair no fim de semana

A sexta-feira (02) será marcada pelo tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. As temperaturas mínimas variam entre 17ºC e 19ºC na região sul, leste e norte. Já na região central, pantaneira e sudoeste as mínimas oscilam entre 20ºC e 23ºC.

De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) é esperado um aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas, principalmente a partir da tarde/ noite de hoje no sul de Mato Grosso do Sul, devido a aproximação de uma frente fria.

As altas temperaturas marcam a tarde desta sexta em praticamente todo Estado, com máxima que variam entre 30ºC na região Sul, até 36ºC na região Norte.

Segundo o com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros devem atingir os 37ºC em Coxim, 36ºC em Corumbá, 35ºC em Três Lagoas, e 34ºC em Dourados e Bonito.

Em Campo Grande são esperadas temperaturas entre 21 e 33ºC. Além disso, é esperado um índice de umidade relativa ar entre 15 e 35%, com destaque para as regiões pantanal, bolsão e norte. Os ventos sopram do quadrante norte e mudam para quadrante sul no período da noite no centro sul do Estado.