Campo Grande tem projeto de Robótica inédito no Brasil. Pensando nos benefícios que o ensino deste ramo científico pode trazer para a melhoria da qualidade do ensino, o vereador Professor Juari acompanhou durante os dias 9, 10 e 11 de agosto, toda a programação realizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação (FNDE) por meio do Diretor de Tecnologia e Inovação, Sr. Paulo Roberto Aragão Ramalho, na Cidade Morena.

Durante a agenda foi realizado o lançamento do “Programa de Robótica Espacial” em parceria com a Agência Espacial e a Universidade de Brasília (UNB). A capital Sul-Matogrossense foi escolhida para testar o Programa que disponibilizará 500 licenças, distribuídas entre duas Escolas Municipais: Jose Rodrigues Benfica, localizada no bairro, e Licurgo de Oliveira Bastos, localizada na Vila Nasser, para que os estudantes possam usufruir toda a tecnologia e criar seus robôs.

O Prefeito Municipal Marcos Trad Filho e a Secretaria Municipal de Educação, por meio da Secretária Elza Fernandes e a Secretária Adjunta Soraya Campos, estiveram envolvidos para trazer o projeto para Campo Grande.

O Vereador Professor Juari ressalta que sua participação na assinatura faz parte de conversas e articulações que realizou durante o primeiro semestre com Parlamentares em Brasília, entre eles destaca-se o Senador Nelsinho Trad e o Deputado Federal Vander Loubet.

Como o assunto Robótica e qualidade na educação é de interesse de todos, o Vereador participou da articulação para que outras instituições do estado também pudessem conhecer, sendo proporcionado então a apresentação para a Secretaria de Estado de Educação, Universidade Estadual de MS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Instituto Federal de MS.

