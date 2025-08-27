Campo Grande tem peso decisivo nas eleições estaduais, diz cientista político

Com mais de 646 mil eleitores aptos, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de 2024, Campo Grande representa cerca de 31% do eleitorado de Mato Grosso do Sul. Essa concentração torna a capital um território estratégico para qualquer candidatura a cargos estaduais. No entanto, vencer na capital não significa vitória garantida no estado.

Quem afirma isso é o Doutor em Ciência Política e professor da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Ailton de Souza, que analisou, em entrevista, o papel de Campo Grande nas disputas eleitorais e as dinâmicas entre capital e interior.

“Campo Grande é decisiva, tem um peso muito significativo para os candidatos a deputados estaduais, mas não é determinante. Ter um número de votos expressivo em Campo Grande vai ajudar, certamente, no processo de disputa eleitoral , mas não garante por si só a vitória”, afirma.

De acordo com Ailton, o peso da capital varia conforme o tipo de eleição. No cenário federal, a influência é mais limitada. “Campo Grande é a 19ª capital em número de eleitores. É um peso significativo? Sim, mas ele ainda é muito intermediário. A 19ª posição não coloca como um colégio eleitoral tão decisivo”.

Já nas eleições estaduais, o cenário é diferente: “Campo Grande hoje, sozinha, equivale a praticamente os quatro maiores municípios do Estado — pegando aí Dourados, Três Lagoas e Corumbá. Já há um número de eleitores de Campo Grande que supera”.

Além disso, a capital concentra os principais meios de comunicação de MS. “Campo Grande tem o maior número de jornais, tem também as televisões com sede em Campo Grande, tudo isso ajuda na penetração visual, audiovisual para todo o Estado”, destaca. “Mesmo que a gente tenha hoje as redes sociais e a internet como meio de divulgação de propostas, estar em Campo Grande, usar Campo Grande, é sempre algo significativo. É algo potencializador das campanhas”.

Quando questionado sobre a correlação entre vencer em Campo Grande e garantir a vitória no estado, Ailton é cauteloso: “Não temos um dado específico que aponte essa correlação positiva. Embora Campo Grande seja decisivo, não é certo que ganhar na capital vai levar esse candidato ao governo do Estado ou à eleição como deputado”.

Segundo ele, a campanha eleitoral é complexa e depende de múltiplos fatores. Ele cita um exemplo da eleição de 2022: “Após uma fala do ex-presidente Bolsonaro dizendo que o seu candidato no Estado era o Capitão Contar, o Capitão Contar saiu das últimas posições de preferência para o governo do Estado para passar para um dos candidatos com alto potencial de ser eleito. Mesmo sendo de Campo Grande, o peso do interior foi determinante para sua projeção eleitoral”, analisa Souza.

Outro caso semelhante ocorreu também nas eleições de 2022, onde o então prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad renunciou a prefeitura para disputar o Governo do Estado e ficou em 5° lugar, também sendo de Campo Grande. Ou seja, a capital é estratégica, mas não substitui o trabalho nos pequenos e médios municípios, que somados representam uma parcela significativa do eleitorado estadual.

