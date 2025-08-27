Grave acidente na BR-267 termina com três mortos carbonizados

Um acidente de trânsito envolvendo duas carretas e dois veículos de passeio deixou três pessoas mortas carbonizadas na manhã desta quarta-feira (27), na BR-267, entre Nova Casa Verde e Nova Alvorada do Sul, em Mato Grosso do Sul.

Conforme apurado, o acidente aconteceu quando um Chevrolet Tracker, que seguia em direção a Campo Grande, tentou ultrapassar uma carreta carregada com material inflamável. No sentido contrário, trafegava outra carreta, transportando milho. Durante a ultrapassagem, os dois caminhões colidiram de frente. Um Fiat Fiorino, que vinha atrás da carreta de milho, também acabou atingido.

A batida provocou um incêndio de grandes proporções, que rapidamente consumiu os veículos envolvidos. Três pessoas morreram carbonizadas. Segundo o site Jornal da Nova, ainda não foram identificadas as vítimas fatais.

Outros três ocupantes do Tracker, um casal e uma criança, foram salvos por populares antes que o fogo se alastrasse. O homem sofreu uma fratura no braço, a mulher teve escoriações leves e a criança saiu praticamente ilesa. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o atendimento da ocorrência, gerando longas filas. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Polícia Civil estiveram no local para realizar os trabalhos periciais e investigar as causas do acidente.