Camila Jara anuncia câncer na tireoide e manterá atividades do mandato durante tratamento

A deputada federal Camila Jara (PT-MS) compartilhou ontem (06) nas redes sociais que enfrenta um câncer na tireoide. O diagnóstico veio após uma cirurgia recente, feita como parte de exames que resultaram na descoberta da doença. Aos 29 anos, a parlamentar é a mais jovem da bancada sul-mato-grossense no Congresso e afirmou que seguirá ativa no mandato, mesmo durante o tratamento.

Camila passará por um novo procedimento cirúrgico no próximo domingo, 12 de maio. A previsão médica é de um dia de observação em unidade de terapia intensiva (UTI) e mais cinco dias de internação hospitalar. Na sequência, ela iniciará a iodoterapia, etapa comum no tratamento do câncer de tireoide.

“Estou confiante e otimista com o tratamento. Agradeço imensamente todas as mensagens de apoio e informo que sigo firme no compromisso com o nosso mandato”, declarou em vídeo publicado nas redes sociais. Apesar do quadro de saúde, a deputada protocolou pedido de licença médica apenas para justificar a ausência presencial e garantiu que continuará atuando remotamente.

Camila Jara ganhou projeção nacional em 2022 ao ser eleita deputada federal com base em pautas progressistas ligadas à juventude, sustentabilidade e inclusão. No ano passado, disputou a Prefeitura de Campo Grande e ficou em quarto lugar, com 9,43% dos votos. Mesmo sem vitória nas urnas, consolidou seu nome como uma das lideranças em ascensão no PT.

A equipe da parlamentar informou que todas as agendas previstas nos próximos dias serão mantidas de forma online e que o gabinete continuará em funcionamento normal. Os detalhes sobre o tipo de câncer não foram divulgados, mas, segundo a deputada, os médicos demonstraram otimismo com as chances de cura.

