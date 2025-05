Jovem que perdeu bebê em acidente de moto morre na Santa Casa

Grávida, jovem perdeu o bebê na colisão e chegou a passar por cirugia devido ao estado grave de saúde

Na noite da última terça-feira (06), a jovem de 23 anos que se envolveu em um acidente no bairro Tiradentes morreu na Santa Casa de Campo Grande. Ela já havia perdido o bebê no mesmo dia devido a gravidade do acidente.

A mãe da jovem, Patrícia Helena Lopes de Oliveira, de 48 anos também chegou a ser socorrida, mas morreu mais cedo no mesmo dia no hospital. A jovem passou por cirurgia na Santa Casa, mas não resistiu.

O acidente de trânsito aconteceu na manhã de terça-feira (06), a mãe pilotava uma Honda bis e a jovem estava na garupa quando colidiram contra um Fiat Fiurino no cruzamento da Avenida Rouxinol com a Rua Cândido Lima de Barros, no Bairro Tiradentes.

A motocicleta passou o cruzamento sem respeitar a sinalização e foi atingida pelo carro. Com a força da colisão, as duas mulheres forama arremessadas.

