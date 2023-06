Puccinelli impõe condições e não revela como será aliança com os tucanos

Ex-governador, André Puccinelli impõe condições para colocar o seu nome na eleição de 2024. A afirmação foi dita no diretório do MDB na Capital nesta sexta-feira (2), durante eleição do diretório municipal.

“Aceito ser candidato nas seguintes condições:

É o único candidato, unanimidade, isso parece estar resolvido. Depois, quais partidos estarão conosco. E depois ir atrás de estrutura para que suportemos candidaturas a vereador”, detalhou.

O evento que elegeu Ulisses Rocha como novo presidente municipal da sigla contou com a visita de vereadores do PSD como o Coringa que ainda não definiu que rumo tomará em relação a partido para 2024.

Puccinelli também não confirmou a aliança com os tucanos para o primeiro turno para prefeitura da Capital.