Policiais a paisana espancam jornalista em frente de casa

Jornalista, Sandro Almeida, apanha de policiais a paisana em Nova Andradina na tarde desta sexta-feira (2), quando chegava em casa.

As imagens da hora da confusão foram capturadas por uma câmera residencial e conforme o boletim de ocorrência 1104/2023, registrado na 1ª Delegacia de Polícia, o profissional da imprensa teria sido imobilizado com um golpe de mata leão, jogado no chão, sofrido lesões corporais e humilhação.

O jornalista contou que os homens que o agrediram estavam com roupas comuns e carros sem identificação, porém, depois, a vítima tomou conhecimento que seriam policiais militares lotados em Nova Andradina.

Ele relatou que foi agredido e sofreu abuso de autoridade, tendo em vista que não havia nenhum mandado de prisão ou qualquer ordem judicial contra ele.

Após o registro do boletim de ocorrência, o caso será apurado pela Polícia Civil.

Assista ao vídeo. ( AVISO – Cenas fortes)