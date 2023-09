Câmara realiza audiência para discutir a fibromialgia

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou, nesta sexta-feira (22), audiência pública para discutir e conscientizar a população sobre a fibromialgia, doença reumatológica que afeta a musculatura causando dor crônica nos pacientes. O debate foi convocado pelo vereador Ronilço Guerreiro, através da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, composta pelos vereadores Dr. Victor Rocha (presidente), Professor André Luís (vice), Dr. Jamal, Tabosa e Dr. Loester.

“Essa demanda chegou ao nosso gabinete pelo gabinete de rua, pelas próprias pacientes. Hoje, as pessoas com a doença têm direito a estacionamento e atendimento prioritário. Isso já está valendo. É uma conquista de todos. É uma doença que poucas pessoas conhecem. Quem tem, sofre. Quem vê uma pessoa com fibromialgia, não sabe que ela tem dor. Essa Casa está aberta a discutir todas as demandas que a população traz para nós. Vocês não estão sozinhos. Contem com essa Casa”, disse Guerreiro.

A fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta a musculatura causando dor. Por ser uma síndrome, está associada a outros sintomas, como fadiga, alterações do sono, distúrbios intestinais, depressão e ansiedade. Acomete 2% da população mundial e é mais frequente em mulheres.

Para o médico reumatologista Marcelo Cruz Rezende, o conhecimento da sua doença é fundamental. “Todo tratamento de dor crônica não visa retirar a dor, pois isso é impossível. A gente visa dar qualidade de vida ao paciente e, para isso, é fundamental a participação do doente. Ninguém aguenta sentir dor. O tratamento de uma dor crônica é contínuo”, disse.

Pessoas que sofrem com a fibromialgia já têm atendimento preferencial em bancos, supermercados, órgãos públicos, além de estacionamento em Campo Grande. A lei criada pelo vereador Ronilço Guerreiro garante esse atendimento, mas para isso é necessário se cadastrar no site da Secretaria de Saúde.

De acordo com a Sesau, para ter acesso ao cartão, o usuário deverá acessar o módulo de cadastro link: http://condicaopermanente.campogrande.ms.gov.br/. Segundo o órgão, os documentos requeridos deverão ser anexados e serão analisados pela equipe técnica da Sesau para posterior expedição do cartão de identificação.

