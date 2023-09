Casal é preso com R$ 90 mil em espécie em ônibus próximo à fronteira com a Bolívia

Um casal foi preso na noite de ontem (21), com R$ 90 mil reais em espécie, em um ônibus, próximo a cidade de Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. Diante do flagrante, os dois foram encaminhados a delegacia.

O flagrante aconteceu durante uma abordagem ao coletivo, quando o homem e a mulher apresentaram muito nervosismo com a presença dos policiais. Em entrevista, os dois entraram em contradições nas respostas com relação ao destino do casal.

Durante revista encontrou-se nos pertences R$ 90 mil reais em dinheiro. O homem afirmou que saiu da Bolívia com destino à cidade de Santa Fé do Sul (SP) e não informou a origem do dinheiro.

O casal e o dinheiro foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá.

