Polícia recupera motocicleta de entregador que salvou mãe de levar um tiro durante assalto

Após intenso trabalho investigativo, agentes da Polícia Civil conseguiram recuperar uma motocicleta roubada, no último dia 17 deste mês, no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande. Os autores que já foram identificados pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv) seguem foragidos.

O roubo aconteceu por volta das 10h, na rua Manoel Joaquim Moraes, em frente de um estabelecimento. Imagens de segurança foram divulgadas pela imprensa, mostraram que um dos assaltantes tentou retirar a caixa de entrega, que estava amarrada na garupa. A moto caiu, e a mãe do dono do veículo se aproximou para tentar impedir que os criminosos levassem o veículo. Neste momento, os indivíduos apontaram uma arma para ela e no desespero, o filho a empurra para evitar que ela levasse um tiro. A mulher fica caída no chão e os criminosos fogem com a motocicleta.

O caso foi registrado na Defurv, que, assim que tomou conhecimento dos fatos, iniciou trabalho investigativo para identificar os autores e recuperar o veículo. Desde o dia 17 deste mês, várias diligências foram realizadas pela Especializada, que nesta segunda-feira conseguiu encontrar e apreender o veículo.

A entrega da motocicleta aos proprietários ocorreu na manhã de hoje (24), na sede da Defurv. De acordo com a vítima, ele pagou R$ 22 mil pela motocicleta, que foi comprada em 36 vezes. “Eu tinha acabado de pagar a última parcela”, comentou o moto entregador, que no momento do roubo tinha ido até seu local de trabalho apenas para deixar o dinheiro de uma entrega e pegar a máquina de cartão para fazer a entrega seguinte.

A mãe da vítima, que trabalhava de vendedora, relatou que não havia percebido que se tratava de um assalto e por isso saiu para a frente da loja. “Geralmente passa muito andarilho aqui na frente e fica mexendo na moto. Quando os vi no vidro, pensei que eles pudessem estar pegando alguma capa de chuva ou alguma coisa na moto e por isso fui até lá. Meu filho estava bebendo água no bebedouro quando me viu sair. Ele teve o impulso de ir até lá fora e me empurrar para que eles [os criminosos] não atirassem em mim. Na hora pensei que eles matariam a mim e ao meu filho e comecei a clamar a Deus. Se eu tivesse percebido que se tratava de um roubo eu jamais teria reagido. Teria trancado a porta da loja e deixado todo mundo lá dentro em segurança”, falou a mãe da vítima.

