Câmara Municipal de Jardim apresenta série de indicações e homenagens em sessão de 23 de maio

Na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Jardim, realizada em 23 de maio de 2025, os vereadores apresentaram diversas indicações com foco em melhorias para infraestrutura, segurança, cultura e bem-estar social da população, além de uma homenagem especial à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Moção de Aplausos à PMMS

Por iniciativa do vereador Jaime Echeverria (PL), com apoio do vereador Sargento Jota Pereira (União), foi aprovada Moção de Agradecimento ao Comando do 11º BPM de Jardim pela organização da 1ª Corrida em Comemoração aos 190 anos da Polícia Militar. A homenagem destacou o empenho do Coronel PM Anderson Avelar, Major PM Rafael Garcia, e demais militares envolvidos no evento.

Indicações em destaque

• Abastecimento de água: A vereadora Tereza Moreira (PSDB) reforçou, junto à Funasa, o pedido de perfuração de poços artesianos para os assentamentos do município, destacando a importância da medida para a subsistência de pequenos produtores.

• Infraestrutura e segurança viária: Jaime Echeverria (PL) solicitou ao DNIT a criação de alça de acesso e instalação de lombadas eletrônicas na BR-060, em frente ao IFMS, visando a segurança de mais de mil alunos e servidores.

• Reformas e acessibilidade: Rudimar Nunes (PSDB) pediu a reforma do Centro Comunitário do Boqueirão e propôs a construção de uma praça no Bairro Cel. Camisão, além da remoção e relocação do parquinho no Parque das Araras devido a atos de vandalismo.

• Saúde e assistência social: Rudimar também solicitou ao deputado Beto Pereira (PSDB) a destinação de recursos para a aquisição de uma van para a Assistência Social do município.

• Cultura: O vereador Dr. Erney Barbosa (PT) indicou ao deputado Vander Loubet a inclusão de Jardim no programa federal MOVECEU, com pedido de uma van para ações culturais.

• Energia e urbanização: Dr. Erney também cobrou a Energisa pela construção de rede elétrica na Rua Projetada da Vila Cachoeirinha.

• Esporte e lazer: O vereador Dr. Diego Olidio (PP) defendeu a manutenção do campo de futebol da Praça Evandro Bazzo, criticando a decisão de transformá-lo apenas em quadras de beach tênis e vôlei.

• Melhorias viárias: O vereador Gláucio Cabreira (PSDB) solicitou o patrolamento e cascalhamento das vias urbanizadas próximas à Escola Chakib Kadri.

Lembrando que as sessões estão acontecendo às 19h às sextas-feiras a pedido da população e em caráter experimental em maio.

As indicações refletem o esforço dos parlamentares em atender demandas urgentes e promover melhorias nas áreas de infraestrutura, segurança, cultura e qualidade de vida para os moradores de Jardim.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram