Grávida de gêmeos sofre aborto após ser espancada pelo marido em Dourados

Uma mulher de 37 anos, grávida de gêmeos, perdeu um dos bebês após ser brutalmente espancada pelo marido na tarde desse domingo (25), em Dourados, cidade localizada a 251 quilômetros de Campo Grande. O caso chocou moradores do Jardim Leste, onde o casal, de nacionalidade venezuelana, vivia. O agressor, identificado como José Omar Queiroz, está foragido.

De acordo com o registro policial, as agressões ocorreram dentro da residência do casal, na Rua Monte Alegre, e foram denunciadas por vizinhos que ouviram os gritos e acionaram a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao local, a gestante já havia sido socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Universitário (HU) da cidade.

De forma dramática, o parto do bebê que não resistiu ocorreu ainda dentro da viatura do Samu, enquanto a mulher era levada ao hospital, situado do outro lado da cidade. O feto já estava sem vida.

No HU, a vítima foi encaminhada imediatamente ao centro cirúrgico para o parto de emergência do segundo bebê, que sobreviveu e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI) da UCM (Unidade da Criança e da Mulher) do hospital. O estado de saúde da mãe e do recém-nascido ainda não foi oficialmente divulgado.

De acordo com o boletim de ocorrência, não foi informado o tempo de gestação da vítima. A Polícia Civil investiga o caso como violência doméstica com resultado de aborto. O autor das agressões fugiu antes da chegada da polícia e até o momento não foi localizado.

O caso acende um alerta sobre a vulnerabilidade de mulheres grávidas em contextos de violência doméstica, agravada pela situação de imigrantes em situação precária. A Secretaria de Assistência Social do município informou que já foi acionada para acompanhar a vítima e oferecer apoio psicológico e jurídico.

As buscas pelo agressor continuam e qualquer informação que possa levar à sua localização pode ser repassada de forma anônima à Polícia Militar pelo telefone 190 ou à Polícia Civil pelo 197.

