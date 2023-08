Pai da prefeita Adriane Lopes morre aos 71 anos em Campo Grande

Antônio Ferreira Barbosa, conhecido como “Toninho”, pai da prefeita Adriane Lopes (PP), morreu na manhã desta segunda-feira (21), em Campo Grande, deixando duas filhas, Adriane e Fernanda, e dois netos, Bruno e Matheus.

A Prefeitura Municipal de Campo Grande decretou luto oficial de três dias nas repartições públicas municipais, conservando-se a bandeira hasteada a meio mastro em sinal de pesar pelo falecimento.

“Seu legado de dedicação e valores será lembrado por todos nós. Neste momento, nossos pensamentos estão com a prefeita e sua família”, divulgou a assessoria da prefeita em sua página do Instagram.

O velório do Srº Antônio terá início às 14h30, no Memorial Park (Rua Francisco dos Anjos, 442 – Universitário). O enterro está previsto para as 17h30.

Em respeito à família serão adiados os eventos festivos do calendário oficial dos 124 anos previstos para segunda e terça-feira (22).

O evento de lançamento da pedra fundamental do Parque Turístico Municipal de Campo Grande – Cachoeiras do Ceuzinho, que estava agendado para às 15h desta segunda-feira (21), foi adiado.

A Câmara Municipal de Campo Grande também lamentou. O presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, em nome de todos os vereadores e funcionários da Casa de Leis, manifestou suas condolências à família e amigos.

O presidente lamentou a perda e lembrou de sua amizade de muitos anos com Antônio Ferreira Barbosa.