Câmara Municipal cancela sessão para vereadores comparecerem ao velório de Miltinho Viana

A Câmara Municipal de Campo Grande cancelou a sessão ordinária desta terça-feira (5), para que os vereadores comparecessem ao velório de Milton Aires Viana Filho, conhecido como Miltinho Viana. O ex-vereador e radialista faleceu ontem (4), aos 63 anos, em decorrência de câncer no pâncreas. Ele estava internado no Hospital Cassems da Capital e vinha lutando contra a doença. O velório acontece no Cemitério Parque das Primaveras.

A decisão de suspender os trabalhos legislativos foi unânime e articulada pelo vereador Willian Maksoud (PSDB), que solicitou formalmente a interrupção da sessão.

Antes de cancelar a sessão, os vereadores presentes prestaram um minuto de silêncio em memória do ex-colega, que cumpriu mandato de 2001 a 2004.

