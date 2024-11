Polícias Civil e Militar deflagram operação “Forças Unidas” e prende autores de roubos ao comércio em Três lagoas

No início da manhã desta terça-feira (5), equipes das Polícias Civil e Militar foram às ruas de Três Lagoas, para cumprir diversos mandados de prisão e de busca e operação, durante a operação “Forças Unidas”. A ação foi coordenada pela SIG (Seção de Investigação Geral) e pelo NRI (Núcleo Regional de Inteligência), com apoio e troca de informações com a Polícia Militar de Três Lagoas.

A operação ocorreu simultaneamente em cinco locais, distribuídos entre os Bairros Vila Haro, Vila Verde, Jardim Maristela, e na região conhecida por Invasão do Bairro São João, onde foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, e cinco de busca e apreensão. Foram empenhadas equipes da SIG, do NRI, da DEPAC, e da 1ª, 2ª e 3ª Delegacias de Polícia Civil de Três Lagoas, e equipes da Força Tática, do Canil e da Radio Patrulha da Polícia Militar.

A ação policial é resultado de investigações desencadeadas pela SIG (Seção de Investigação Geral) e pelo NRI (Núcleo Regional de Inteligência), com apoio e troca de informações com a Polícia Militar, referente a crimes de roubos duplamente qualificados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo que ocorreram nas últimas semanas na cidade de Três Lagoas. Os trabalhos duraram cerca de vinte dias e culminaram na identificação dos dois envolvidos, com a definição das autorias e meios empregados.

Ao final das investigações, a Polícia Civil representou pelos mandados de prisão de temporária, e de busca e apreensão. Após manifestação favorável do Ministério Público, as ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Residual, da Comarca de Três Lagoas.

Na ação, também foram apreendidos aparelhos celulares dos envolvidos, que serão analisados pelo NRI, além de um veículo que teria dado suporte aos autores dos roubos. Ainda durante as diligências, dois adolescentes foram conduzidos à sede da SIG porque foram flagrados com maconha.

A Polícia Civil destaca a importância da integração entre as forças de segurança e demais entidades em operações como essa. “Esse resultado só foi possível graças a integração e apoio prestado pela Polícia Militar e Unidade Regional de Perícias e Identificação de Três Lagoas”, reforçou o delegado responsável, Ricardo Henrique Cavagna.

