Câmara homenageia secretário de segurança do Estado

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, recebeu nesta quinta-feira (01), na Câmara de Vereadores, em Campo Grande, a Medalha Legislativa “Dr. Rui de Oliveira Luiz”, durante a sessão ordinária da Casa.

O objetivo da honraria é prestigiar àqueles que tenham se destacado no combate à criminalidade. Ao secretário, a honraria foi de autoria do vereador Carlos Borges, presidente do órgão legislativo.

Carlão durante a entrega da honraria convidou o vereador João Rocha, tucano para entregar a medalha e já avisou que o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), será o próximo condecorado com a medalha devido seus trabalhos prestados para o MS.

Também receberam a medalha o diretor da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, Flávio Rodrigues Marques e o diretor-presidente da presidência da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen/MS), Aud de Oliveira Chaves.

A medalha “Dr. Rui de Oliveira Luiz”, foi instituída pela Resolução n. 1.347/2021, alterada posteriormente pela Resolução n. 1.353/2022.

