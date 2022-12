Detran MS do Pátio Central retorna hoje ao atendimento

Confira a lista dos convocados na última terça-feira

A Agência do Detran-MS no Pátio Central que pegou fogo no início da semana reabre neste sábado (3), em Campo Grande para o atendimento exclusivo dos convocados em segunda chamada do programa CNH MS Social.

Serão atendidos apenas os 459 convocados em publicação feita por meio do Diário Oficial da última terça-feira (29) para dar o encaminhamento e agendamento de avaliação psicológica. Devido a fatalidade houve a mudança no cronograma inicial de atendimento, mas volta hoje.

Os beneficiários que foram atendidos no último sábado (26) deverão aguardar comunicação oficial para dar continuidade ao seu processo de habilitação.

A Diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, lembra que este é um momento que requer paciência de todos os beneficiários e é muito importante que estejam atentos ao horário de atendimento que está divulgado na publicação do Diário Oficial.

“A divisão foi feita desta forma para que todos possam ser atendidos com conforto e evitando aglomerações desnecessárias, além do inconveniente das longas esperas”, afirmou a diretora. Ela ressalta ainda que esta é a última oportunidade para estes convocados. Segundo as regras do programa, o não comparecimento em segunda convocação resulta na perda do benefício.

Confira a lista dos convocados

Nome Completo Dt. Nasc. Hora ABEL GOMES MERCADO 17/04/1961 08h00 ADÃO PINHEIRO DE ANDRADE 09/08/1948 14h30 ADEILDO BENTO 07/07/1978 08h30 ADRIAN AUGUSTO NOGUEIRA 16/03/2001 14h00 ADRIANA DE SOUZA MATOS 01/03/1989 10h30 ADRIANE DOS SANTOS 23/01/1992 10h30 ALANA GLAUCIA DUARTE GOMES 26/05/2000 12h30 ALAYDE DA SILVA 24/10/1946 14h30 ALESSANDRA DE LIMA LOBO 10/12/1991 10h30 ALESSANDRA SERGIA CARDOSO 29/12/1994 12h00 ALEXSANDRO DOS SANTOS NUNES 01/04/2003 14h30 ALICE GOMES XAVIER 06/11/1972 08h00 ALICE MAIRA DE ALMEIDA 04/09/1989 10h00 ALINE QUIRINO DOS SANTOS 11/05/1996 12h00 ALISSANDRA BARBOSA POLIDORIO 01/08/2000 12h30 ALTINA MARIA BRANT 14/06/1956 15h30 AMALIA TOMAS RAMOS 27/12/1947 14h30 AMANDA ISABELLY DOS SANTOS JACQUES 03/01/2000 12h30 AMAURI BATISTA 05/11/1955 15h00 ANA ALICE DA SILVA 08/06/1987 10h00 ANA BEATRIZ SILVA BOGADO 13/03/2003 14h30 ANA CAROLINA GALARZA 03/06/1999 12h30 ANA CRISTINA DA SILVA 25/04/1975 08h30 ANA DE MOURA CAMPOS 10/01/2000 12h30 ANA MARIA CENTURION CACERES 25/01/1958 15h30 ANA MARIA GONçALVES DUTRA 29/07/1982 08h30 ANA PAULA COSTA GOMES 21/07/2000 12h30 ANA PAULA DA SILVA 14/04/1990 10h00 ANA PAULA LOPES MARQUES 14/06/1997 12h00 ANDREA LEMOS PEREIRA 17/11/1980 08h30 ANDRESSA APARECIDA DA SILVA 23/01/1987 10h00 ANDRESSA DO CARMO DE JESUS CUNHA 15/07/1995 12h00 ANDRESSA SANTOS TIAGO 19/01/1991 10h30 ANDRIELY SOUZA DO ESPÍRITO SANTO 24/12/1997 12h30 ANGELA CELESTE SOARES DA SILVA 08/01/1999 12h30 ANGELA DE ALMEIDA 29/04/1950 14h30 ANGELINE SOUZA SILVA 25/11/1996 12h00 ANGELITA MARQUES DE ARAUJO GAUTO 23/09/1968 08h00 ANNA VITORIA CARVALHO DOS SANTOS 06/05/2003 14h30 ANTONIA MARTINS DE LIMA 20/05/1959 15h30 ANTONIO DE SENA 15/07/1961 15h00 ANTôNIO FERNANDES DE FREITAS 02/11/1960 15h00 APARECIDA DE LURDES PEREIRA GONçALVES 13/07/1956 15h00 APARECIDA DUTRA ROCHA CARVALHO 11/06/1961 15h00 APARECIDO DE OLIVEIRA FRANCISCO 22/10/1954 15h30 ARIANY CONCEIçãO ROQUE 03/01/1999 12h30 ARLETE ROSáRIO GABILON PORTILHO 06/06/1981 08h30 AROLDO VIEIRA CARDOSO 04/03/1955 15h00 ARSELINO QUINTANA 19/03/1955 15h00 AUXILIADORA PATRíCIA COELHO DE OLIVEIRA 08/04/1982 08h30 BEATRIZ MORAES LIMA 12/04/1999 12h30 BENEDITO GOMES DA MOTA 28/11/1956 15h30 BETâNIA SILVA ANDRADE 20/07/1975 08h30 BLENNER ALVES OLIVEIRA 05/06/1999 12h30 BRUNA KAROLINI DE SOUZA FERREIRA 28/06/1996 12h00 BRUNA NAIARA ARCE SOARES 27/09/1990 10h00 BRUNO DEIVISON LOPES FONSECA 12/12/2001 14h00 BRUNO FELIPE CAMARGO SOARES DA SILVA 26/02/1998 12h30 BRUNO FERREIRA TARGINO 02/12/2001 14h00 BRUNO FRANCISCO RODRIGUES 18/04/1997 12h00 BRUNO HERNANDES LEITE MONTEIRO 26/10/1997 12h00 BRUNO PEDRO CHAMORRO ESCóCIO DA CONCEIçãO DE CARVALHO 07/09/1996 12h00 CANDIDA DA SILVA MARQUES 29/08/1959 15h00 CAREN CRISTINA SANCHES BENITEZ 07/09/1994 12h00 CARLA ELAINE DE MACEDO E SILVA 21/03/1968 08h00 CARLOS ALBERTO VIANA TERçOLO JUNIOR 07/02/1999 12h30 CARLOS OCAMPOS 14/10/1961 15h00 CARLOS ROBERTO SANTOS PINHEIRO 20/03/1956 15h30 CARMELITA ALVES DE LIMA 15/10/1952 15h30 CASEMIRO SANTIAGO MENDES 04/03/1951 15h30 CATHELLYN LUANY GUEDES DE MELO 15/02/2000 12h30 CELIA MARIA MARçAL COSTA DE LIMA 17/09/1961 15h00 CELSO OLIVEIRA 28/01/1957 15h00 CESáRIO MORAIS 25/06/1957 15h00 CICERA MARIA DA CONCEIçãO 07/03/1958 08h00 CILMA APARECIDA ESTáCIO TEIXEIRA 14/02/1990 10h00 CLáUDIA RENATA DOS SANTOS 27/03/1983 10h00 CLAUDINEIA HOFFIMIESTER 10/05/1979 08h30 CLEIDEZIR TEODORO DA SILVA RAMIRES 30/07/1967 08h00 CLEILSON PIO ALFREDO 05/01/2002 14h00 CLEIRI MATOS DA FONSECA 25/02/1955 15h30 CLEONICE CARDOSO PEREIRA 06/12/1973 08h00 CLEONICE ORTEGA PEREIRA 17/12/1959 15h00 CRISTIENE PEREIRA MIRA 16/06/1970 08h00 CRISTINO BENEDITO ANGELICO 18/04/1953 14h30 DAIANE DA SILVA BARBARA 10/01/1983 10h00 DANIEL ALVES PEREIRA 03/01/1962 15h00 DANIEL GOMES SOARES 26/08/2003 14h30 DANIELA MARCELINO 18/08/1985 10h00 DANIELE CYLES DA SILVA 15/11/1976 08h30 DANIELE CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE 05/06/1990 10h00 DANIELLE FERREIRA CALDEIRA 22/02/2002 14h00 DANIELLE SILVA FERREIRA 19/05/1982 08h30 DANILO KENNEDY DA SILVA CRUZ 17/12/1994 12h00 DANILO VARGAS 06/10/2000 14h00 DARCI BARBOSA 16/03/1960 15h30 DAVI LUCAS DA SILVA DE JESUS 02/06/1997 12h00 DAVI PORTELLA PACHE 31/03/2001 14h00 DAVID OLíMPIO RAMIRO VIEIRA 29/10/1997 12h30 DAYANA OJEDA LOPES 14/03/1985 10h00 DAYANE DE OLIVEIRA 29/01/1996 12h00 DEBORA LIMA DOS SANTOS 22/02/2002 14h00 DéBORA PRISCILA DA SILVA CALIXTO 16/07/1997 12h00 DEBORA REGINA BRITO 02/04/1978 08h30 DEISE VILALBA VERZA 22/03/1973 08h00 DELMIRA SOUZA DE MATOS 03/03/1959 15h30 DELOTILDE DIAS DA FONSECA DE ALMEIDA 15/11/1961 15h00 DENIZE RIBEIRO DA SILVA 06/05/1985 10h00 DéRICK PATRICK DOS SANTOS PADILHA 03/12/2002 14h30 DIANA APARECIDA DE LIMA 07/04/1979 08h30 DIEGO DINAMON RAMOS FREITAS 09/05/1986 10h00 DIONE HELEN SILVA PIEDADE 14/02/1986 10h00 DIRCE MARIANO 31/03/1956 15h30 DIVANETE FERMOW DO VALE 19/10/1961 15h00 DOUGLAS VARGAS DE ALMEIDA 11/01/2001 14h00 EDILAINE PEREIRA RIBEIRO 16/11/1993 10h30 EDIMIR FALCK DE ALBUQUERQUE 29/10/1959 15h00 EDLEUZA SANTANA DOS SANTOS 23/10/1960 15h00 EDSON DA SILVA SANTOS 14/09/1977 08h30 EDSON DE SOUZA MAIA 12/06/1958 15h00 EDSON RUBENS CHAPARRO 29/07/1970 08h00 ELAINE CAMARGO CANAVARRO 19/03/1977 08h30 ELIANE HELENA DA SILVA FERREIRA 21/11/1973 08h00 ELIANE LUIZA DE JESUS DA SILVA 16/06/1970 08h00 ELIANE ROA 02/02/1974 08h30 ELIANE RODRIGUES DA SILVA 09/03/2003 14h30 ELIAS MENDES FONSECA 13/06/2002 14h30 ELISANGELA RODRIGUES MATOS 09/12/1975 08h30 ELIZABETE DIAS ARECO 09/06/1978 08h30 ELIZABETE LáZARO SIMõES GOIZ DA SILVA 28/02/1960 15h30 ELIZAEU DIAS BARBOSA 13/02/1945 08h00 ELIZANDRA IZABEL RODRIGUES SILVA 14/05/2000 12h30 EMILLY DOS SANTOS JULIO 15/03/2003 14h30 ERICA DA SILVA GRANCE 30/04/1996 12h00 ERICK HENRIQUE SILVA DA CRUZ FERREIRA 18/02/2001 14h00 EULINA MARIA DE SOUZA PAES 02/12/1965 08h00 EVA MARIA DE SOUZA 19/08/1958 15h30 EVELIN APARECIDA LEDESMA 10/08/2003 14h30 EVELYN FREITAS 01/06/1984 10h00 EVELYN ROSA DE OLIVEIRA MEINS 14/05/2002 14h00 FABIANA SILVA DE PAULA 05/03/2001 14h00 FABIEL DA SILVA LEMES 06/09/2002 14h30 FABIO LOPES VIEIRA 28/12/1978 08h30 FERNANDA R PEREIRA 05/01/2002 14h00 FERNANDO DA SILVA SERGIO 18/11/1988 10h00 FERNANDO SOARES MENDONçA 01/07/1960 15h30 FLAVIA R PEREIRA 07/08/2000 12h30 FLAVIA SOUZA DOS SANTOS 20/03/2002 14h00 FRANCIELE FELIPE GOMES SOARES 24/06/1993 10h30 FRANCIELLE DA SILVA SANTOS 10/05/1992 10h30 FRANCIELLE ROSENO DA SILVA GONçALVES 24/04/1994 12h00 FRANCISCO ASSIS MOREIRA 03/06/1962 15h30 FRANCISCO ROBERTO LOPES 13/09/1951 14h30 GABRIEL MIKOLEIT BIANCÃO 17/12/1999 12h30 GABRIELE CRISTINA DA SILVA 14/02/1998 12h30 GELCI DE SOUZA JUNIOR 17/05/1966 08h00 GENI VASCONCELOS BATISTA 20/09/1962 15h30 GENY MARIA MARCAL DE OLIVEIRA 19/05/1972 08h00 GEOVANIA CAMARGO DE SOUZA 13/02/1975 08h30 GERALDO BENTO 17/05/1960 15h00 GERALDO SANTOS 24/08/1948 14h30 GILBERTO HOMERO RATIER 02/12/1955 15h30 GILVANIA BERTOLINO QUEIROZ 05/09/1999 12h30 GISELE BERTOLDO ROSA 14/02/1993 10h30 GISELE NUNES DA SILVA 14/12/1992 10h30 GISLAINE BOLANDINE BARBOSA 28/08/1987 10h00 GISLAINE MACEDO DE LIMA 08/03/1985 10h00 GISLAINE REZENDE SILVA 22/05/2001 14h00 GIVALDO DOS SANTOS GOMES 08/06/1960 15h30 GREICELAINE NATáLIA ALVES RAMIRO 02/07/1997 12h00 GUILHERME DOS SANTOS ALCANTARA 30/07/1988 10h00 GUILHERME HENRIQUE BARBOSA DA SILVA 31/08/2003 14h30 GUSTAVO DOS SANTOS PEREIRA 06/04/2003 14h30 HELLEN DE OLIVEIRA DA SILVA 20/04/2003 14h30 HEVERTON LACERDA DOS SANTOS 21/05/2002 14h00 HIGOR VALHEJO DA SILVA 27/11/2002 14h30 HILDA DE ALMEIDA 07/11/1972 08h00 HILEA TEREZA ALESSI 01/09/1962 15h30 IDEVON JOSE DE MIRANDA 27/01/1949 14h30 ILMA LUIZA DE OLIVEIRA 14/05/1980 08h30 INGRID SANTOS MARTINS 04/09/1997 12h00 INGRID ZORAIDE MARIN DA COSTA 19/05/2001 14h00 IRAILDA BENTO DE SOUZA 02/02/1952 14h30 IRENE JOAQUINA DE SOUZA 14/04/1965 08h00 IRMA RAMONA RAMIRES 04/09/1953 15h30 IVANISE MARIA DA SILVA SIQUEIRA 06/02/1994 10h30 IZABEL XAVIER MORENO 16/08/1955 15h30 IZAURO BENITES CABRAL 11/09/1957 15h30 JACKELINE ROCHA DE MELO 28/11/1998 12h30 JAIRO SAMANIEGO 06/05/1959 15h30 JAMILE LIMA DOS SANTOS 07/12/1983 10h00 JANAíNA DA SILVA MORAES 25/10/1991 10h30 JANAINA DE CARVALHO LIMA SOUZA 05/05/1991 10h30 JANAINA VITOR DE MELO 22/05/1993 10h30 JANDIRA DOS SANTOS 21/06/1958 15h30 JANDSON CONCEIçãO RIBEIRO 15/12/1999 12h30 JAQUELINE GONçALVES DOS SANTOS 09/12/1988 10h00 JENNIFER VILHARVA FREITAS NANTES 16/11/2000 14h00 JéSSICA APARECIDA DO CARMO PEREIRA 15/02/1995 12h00 JéSSICA BARROS DE LIMA 08/02/1994 10h30 JESSICA DE CARVALHO DE OLIVEIRA 06/08/1987 10h00 JESSICA DIAS PEREIRA 03/09/1996 12h00 JESSICA SILVA DE PAULA 24/02/1998 12h30 JHENIFER GONçALVES CENTURION 07/03/2001 14h00 JHONATAN DOS REIS GIUSS 30/06/1991 10h30 JOANITA ESCOBAR 25/08/1983 10h00 JOãO DOMINGOS 03/07/1960 15h00 JOAO LUCAS SILVA GOMES 23/12/2001 14h00 JOãO MACENA 02/09/1965 08h00 JOAO MIRANDA DE ANDRADE 19/09/1962 15h30 JOAO VITOR DE OLIVEIRA COXEU 02/10/1997 12h00 JOCENIR APARECIDA ANGEO 21/03/1967 08h00 JOCILENE TEIXEIRA DE MATOS MARTINS 26/12/1972 08h00 JOICE RODRIGUES SARKIS 11/01/1996 12h00 JONAS MORAES ALEXANDRE 31/05/1997 12h00 JORGE TAVEIRA DOS SANTOS 19/06/1960 15h30 JORLAINE MENDONçA DE SOUZA 05/09/1995 12h00 JOSE FIRMO 31/01/1959 08h00 JOSé JESUS DE ARAúJO JúNIOR 25/10/1989 10h00 JOSE LUIZ RAMOS DE MORAIS 09/02/1957 15h00 JOSé MARTINS 27/04/1950 15h30 JOYCE PINHEIRO MACEDO 02/09/1993 10h30 JUDSON ARAUJO 07/03/1982 08h30 JULIA DE SOUZA PINTO 31/08/2003 14h30 JULIANA AMARAL DE ALMEIDA 03/11/1993 10h30 JULIANA SILVA LUCIO LEMES 10/11/1978 08h30 JúLIO CéSAR DOMINGOS DA SILVA 02/01/1997 12h00 JúLIO IGLESIAS BELTRãO GONçALVES 10/08/1988 10h00 JURANDIR FERNANDO FERNANDES DA SILVA 10/02/2002 14h00 KAMILA AQUINO FIGUEIREDO 29/01/1992 10h30 KAREN DOMINGUES DA SILVA 18/08/2000 12h30 KARLA JANE DE ABREU XAVIER 15/02/2000 12h30 KAROLAYNE DOS SANTOS ALVES NEVES 14/07/2000 12h30 KAROLINE OLIVEIRA GUIMARãES 11/06/1996 12h00 KAROLINE ORNELAS 22/10/1992 10h30 KáTIA REGINA CARVALHO 04/02/1982 08h30 KEILA MARIA WIDAL 09/03/1979 08h30 KELLY DAINA TEIXEIRA AMARO 03/07/1990 10h00 KELLY FAGUNDES DE OLIVEIRA 11/10/1997 12h00 KELVIN VELASQUEZ FERREIRA 04/01/1992 10h30 KESIA DAIANE SILVA SANTOS 05/04/2001 14h00 KETTULY DANIELLY ASSUNçãO DUTRA 06/08/1982 10h00 KEYLLA DOS REIS BAZANA 16/07/1990 10h00 KISSILA DE SOUZA DA SILVA 26/11/1989 10h00 KLEYTON APARECIDO PEREIRA DE MATTOS 11/05/1984 10h00 LAINY LAURA MAIA SILVA 16/07/1981 08h30 LARISSA MARQUES MELGAR DE OLIVEIRA 26/08/2000 12h30 LAUDICERIA JOSE PAVAO 20/01/1946 14h30 LAURA APARECIDA FERREIRA PIRES 18/08/1982 10h00 LAURA BEATRIZ NASCIMENTO SILVA 28/05/2001 14h00 LAURILAINE SANTIAGO DA SILVA 08/03/1997 12h00 LAYS OLIVEIRA MELLO 12/11/2002 14h30 LEANDRO DIAS MATIAS 02/12/1989 10h00 LEANDRO DUARTE FERREIRA 09/06/1983 10h00 LEIDIANE CHAVES LEIRIAS 09/05/1990 10h00 LEIDILAURA LOYOLA DA SILVA 30/12/1978 08h30 LENIR DE FáTIMA PEREIRA DOS SANTOS 09/02/1957 15h00 LENIR MARTINS LEITE 15/08/1958 15h00 LEONARDO PACHECO DA SILVA 16/08/1997 12h00 LEONILSON CRISTALDO ALEGRE 23/12/1975 08h30 LEOVALDO ALVES DA SILVA 10/10/1961 15h00 LETHANY GOMES DAUZACKER 07/09/2003 14h30 LETICIA BARBOSA VICENTE 22/06/1990 10h00 LIDIANE ANDREIA AUGUSTO DE SIQUEIRA 11/02/1981 08h30 LIDIANE MORAIS GONDIM RUFINO 23/12/1981 08h30 LILIAN DA COSTA DE OLIVEIRA 03/08/1999 12h30 LINDAMARA SOUTO REQUELME 23/11/1993 10h30 LUANA DA SILVA SOUZA 16/11/1969 08h00 LUANA GUILHEN MARCONDES 18/04/2000 12h30 LUANA PINHEIRO DOS SANTOS SILVA 23/07/1994 12h00 LUCAS ASSIS ALVES ROMERO 04/10/2002 14h30 LUCAS HENRIQUE GOMES 05/04/1999 12h30 LUCAS MONTEIRO DOS SANTOS 15/01/2002 14h00 LUCENIR DE SOUZA OLIVEIRA 04/06/1959 15h30 LUCIA CAMPOZANO 23/04/1960 15h00 LUCIA ROLDAO 20/09/1955 15h00 LUCIENE ALVES DE BRITO 29/12/1978 08h30 LUCIENE PEREIRA SILVA 19/04/1975 08h30 LUCIMEIRE CAMARGO DE SOUZA TEODORO 28/11/1976 08h30 LUCIO HOTTO MARIANO YAMANAKA 12/02/2002 14h00 LUIS EDUARDO MESSIAS DE ALENCAR 19/04/2003 14h30 LUIZ ALBERTO MOREIRA DA SILVA 17/01/2001 14h00 LUIZ ANTôNIO DA SILVA 06/08/1957 15h30 LUIZ CARLOS PEREIRA 13/06/1963 08h00 LUIZ FELIPE SALES DIAS 24/06/2001 14h00 LUIZ FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA 10/03/2000 12h30 LUIZ JORGE FERREIRA FILHO 09/06/1967 08h00 MAIARA BEATRIZ MOREIRA AYRES 22/06/2001 14h00 MAIKELI RAMOS 19/04/2001 14h00 MANUEL RECALDES 15/03/1949 08h00 MARCELINO SILVA 08/06/1965 08h00 MARCIA APARECIDA DAMAZIO DA SILVA 28/05/1977 08h30 MARCIA BENEDITA SOUZA NEVES 29/08/1995 12h00 MARCIA RAMIRES SANTOS 25/06/1980 08h30 MáRCIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA BARROS 07/10/1973 08h00 MARGARIDA NOGUEIRA COSTA 13/01/1947 14h30 MARIA ADéLIA MENDONçA CALISTRO 22/09/1973 08h00 MARIA ALVES DA ROCHA 24/07/1959 15h00 MARIA ANTONIA RIBEIRO 11/08/1982 10h00 MARIA APARECIDA CECíLIO VIEIRA 08/06/1965 08h00 MARIA APARECIDA DE JESUS 27/03/1953 08h00 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO 05/05/1963 15h30 MARIA APARECIDA SOARES MAGALHãES 02/02/1976 08h30 MARIA AURORA DE OLIVEIRA 14/10/1989 10h00 MARIA CATARINA MIRANDA SACONI 24/12/1958 08h00 MARIA CREUZA MAGALHAES 03/02/1980 08h30 MARIA EDUARDA AMARAL SANTANA 30/05/2001 14h00 MARIA FATIMA BUENO 23/12/1958 15h00 MARIA FERNANDA FONSECA NOGUEIRA 28/01/2000 12h30 MARIA IEZA GUILHERME DA SILVA ALMEIDA 27/02/1954 15h00 MARIA INES CUELLAR GONSALVES 07/12/1988 10h00 MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 15/06/1959 15h00 MARIA JUçARA DA LUZ RAMOS 06/04/1963 08h00 MARIA LINDALVA SENA DO NASCIMENTO 11/08/1953 14h30 MARIA LOURENçO DE OLIVEIRA 23/07/1952 14h30 MARIA LUZIA TEIXEIRA 24/08/1953 14h30 MARIA MARGARIDA BATISTA FERREIRA SILVA 16/10/1956 15h00 MARIA NEIDE DA SILVA 26/04/1959 08h00 MARIA RITA GOMES DE SOUZA 13/05/1952 14h30 MARIA SALVADORA CUENCA DURE 05/11/1966 08h00 MARIA TAIS EVANGELISTA DA CUNHA 05/04/1995 12h00 MARIANA FUZETA ORTELHADO 25/06/1985 10h00 MARIANA MARCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 03/03/1962 15h00 MARILEIZE OURIVES NOGUEIRA 21/10/1970 08h00 MARINEI DE FIGUEIREDO BRAGA 18/07/1978 08h30 MARISTELA ALBUQUERQUE JORGE 22/10/1988 10h00 MARLENE ALVES FERREIRA LUZ 11/04/1963 15h30 MARLENE FERREIRA DE LIMA 11/03/1963 15h30 MARLENE LEITE DE JESUS 13/08/1952 14h30 MARLENE LICIO RIBEIRO 29/07/1962 15h30 MARLY MARIA DE ARRUDA 01/03/1963 15h30 MATEUS DE SOUZA LAUREANO 19/03/2000 12h30 MATHEUS LIPU DE ARAúJO 28/10/1996 12h00 MATILDE MARTINS DA SILVA 09/03/1956 15h30 MAURíCIO GABRIEL CóRDOVA SILVA 23/04/2001 14h00 MAURíCIO RICARDO GONçALVES DOS SANTOS 20/07/1979 08h30 MAXIMILIANO ABRANCHES DE OLIVEIRA 17/05/1988 10h00 MEIRI DIANE DO CARMO BRONZE 04/01/1988 10h00 MELISSA ALVES DA CONCEIçãO 23/04/2002 14h00 MICHELE PEREIRA LIMA 27/06/1992 10h30 MICHELE RAQUEL DUARTE CHAVES 11/03/1987 10h00 MILENA HENRIQUE DO NASCIMENTO 30/12/2000 14h00 MIRIAM FéLIX MARQUES 11/10/2003 14h30 MONIQUE PEREIRA KRUKI 10/11/2000 14h00 MURILO FONSECA DE SOUZA 13/05/1995 12h00 NAIR ALVES NERES 26/09/1952 14h30 NAIR ORTEGA 23/05/1961 08h00 NARCISO RODRIGUES CâNDIDO 30/03/1995 12h00 NATALI DE SOUZA FLORES 16/11/1998 12h30 NATIELLY APARECIDA DOS SANTOS 15/03/2003 14h30 NAYENE PRISCILA DOS SANTOS DE LIMA 18/12/1999 12h30 NEDIR CARRILHO DE OLIVEIRA 15/05/1962 15h30 NEIDE FATIMA DE OLIVEIRA 03/07/1963 08h00 NEIDE GIMENEZ DE MORAES 05/07/1962 15h30 NEIDE MARTINS DA COSTA 16/10/1959 15h00 NEIVA DA SILVA CEBALHO 10/02/1958 15h30 NELIANA BENITES NANTES 22/01/1963 15h30 NELSINA ROCHA VIANA 20/08/1953 15h30 NILMA BALBUENA DA CRUZ 21/12/1958 15h00 NILZETE MORAES PAES 09/08/1955 15h30 NORIVAL PEREIRA MIGUEL 09/03/1953 14h30 OLIVIO MALAQUIAS DE BRITO 03/09/1959 15h30 OSCAR MARTINS IFRAN 11/04/1999 12h30 OTáVIO CARVALHO DE SOUZA 09/02/1988 10h00 OVANDO LUIZ CONCEICAO DOS SANTOS 05/12/1980 08h30 PATRICIA DAYANE DA SILVA 27/08/1991 10h30 PATRíCIA KRISTINEY DA SILVA 07/04/1990 10h00 PAULA LIMA ROCHA 01/07/1987 10h00 PAULO HENRIQUE MOREIRA DA LUZ 08/07/2003 14h30 PAULO RODRIGO DE OLIVEIRA 18/03/2002 14h00 PEDRO LEONAM RIBEIRO DE SOUZA 27/05/2002 14h00 PEDRO MIRANDA DENIS 29/06/1987 10h00 PLÁCIDA GIMENES SILLES 03/02/1963 08h00 PRISCILA CAROLINA PEREIRA FERNANDES 13/04/1985 10h00 RAFAEL FERNANDES REGUERA RUIZ 10/10/1985 10h00 RAFAEL NIKSON RAMOS SANTANA 06/05/2001 14h00 RAFAELA AGOSTINHO DE SOUZA 20/02/1993 10h30 RAFAELA FERREIRA LUIZ 25/03/1992 10h30 RAISSA APARECIDA DA SILVA ARANTE 19/05/1999 12h30 RAISSA FERNANDA DE ARAúJO SOBRINHO 26/11/1997 12h30 RANIELLY BURGOS DOS SANTOS 04/12/1993 10h30 RAQUEL TEREZA FRANCO CORRêA 11/04/2000 12h30 RAYSSA GOMES OLIVEIRA DE LIMA 21/12/1994 12h00 REGINA BRANDãO 16/07/1983 10h00 REGINA LúCIA NASCIMENTO 02/01/1993 10h30 REGINA LUZIA OLIVEIRA ARRUDA 12/12/1983 10h00 REJANE CARDOSO GUEDES 27/01/1989 10h00 RENY ANTONIO ALVES 12/06/1958 15h00 RITA DE ALACOQUE SILVA 25/05/1962 15h30 RITA FERNANDES LIMA 17/06/1959 15h30 RODINEI RODRIGUES DA SILVA 26/12/1997 12h30 ROSANA ALONSO 18/11/1982 10h00 ROSEMARA QUEIROZ DE MOURA 27/10/1974 08h30 ROSENILDA GOMES DOS SANTOS 02/10/1976 08h30 RUTE DOS SANTOS SILVA 14/07/1968 08h00 RUTH ESTELA BENITES 23/06/1985 10h00 RUTHE BRITO EPIFâNIO 02/10/1975 08h30 SARA DAIANI SANTOS DA SILVA 16/07/1990 10h00 SARA JORGE MOREIRA 24/01/2000 12h30 SARANITA DA SILVA GUIDO 04/02/1982 08h30 SEBASTIANA DA SILVA 05/04/1959 15h00 SEBASTIAO PEREIRA DE SANTANA 24/07/1952 14h30 SERGILAINE DA SILVA 09/04/1987 10h00 SEVERINO ANSELMO DE SOUZA 06/05/1946 14h30 SILENE FURTUNATA FILHA 06/06/1966 08h00 SILVANA APARECIDA GOMES DA SILVA 12/10/1995 12h00 SIMONE MAIARA DA SILVA DE SOUZA 13/07/1996 12h00 SIMONI FERREIRA 16/09/2000 14h00 SIRLEIA NOGUEIRA VALENSUELA 02/07/1956 15h30 SONIA CAMARGO DE SOUZA 14/03/1979 08h30 SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA 20/07/1962 15h30 SONIA ROSANA MENDES FERREIRA NOVAES 18/10/1958 15h30 SORRAYLA DE OLIVEIRA ALVES 20/05/2002 14h00 STHEFANY KATIELLY LOPES VALERIANO 13/04/2002 14h00 SULA BRUNE OLIVEIRA RIBEIRO 18/08/1972 08h00 SULAMITA CARVALHO ROMEIRO 29/09/2000 14h00 SULIVAN PRIETO DA SILVA 17/02/2001 14h00 SUZANA LARA DE OLIVEIRA 23/04/1972 08h00 TAIS COSTA VIEIRA 23/03/1994 12h00 TANIA GERALDA SOARES DE OLIVEIRA 11/11/1957 15h00 TâNIA REGINA TEZANI DE ALMEIDA 07/03/1959 15h00 TATIANE DOS SANTOS FRANCISCO 14/01/1983 10h00 TAYNARA ORTIZ ECHEVERRIA 01/08/1994 12h00 TERESA DE CARVALHO 09/10/1953 08h00 TEREZA CACERES 17/07/1958 15h00 THAíS FLáVIA BRANDãO DO NASCIMENTO 02/01/1986 10h00 THAIS VIEIRA CAMARGO 17/04/1992 10h30 THAISA MOREIRA PIRES DA SILVA 09/12/1997 12h30 THAYLAINE DE LIMA MENDES 30/04/2003 14h30 THAYNARA DE SOUZA SILVA 20/09/1994 12h00 THAYS SANTOS DE SOUZA 16/03/1992 10h30 THAYSSA KELAYNE PENHA DA SILVA 31/12/2002 14h30 VALDECIR BARBOSA DA SILVA 17/05/1954 15h30 VALDEMAR TARGINO DA SILVA 11/09/1954 15h30 VALDEMIR DOS SANTOS 19/12/1957 15h00 VALERICA DOS SANTOS MATIAS 22/02/1991 10h30 VALMILDA ALVES DA SILVA 13/06/1962 15h30 VALNICE DUARTE DE GOUVEIA SOTELO 10/06/1960 15h00 VALTER FERNANDES DA SILVA 04/06/1955 15h00 VANESSA CAVALCANTE DE CAMARGO 24/08/1995 12h00 VANESSA SILVA FERREIRA 06/09/1989 10h00 VâNIA DE SOUZA COSTA 18/09/1986 10h00 VANILDO OLIVEIRA RODRIGUES 07/10/1997 12h00 VERA LUCIA MACHADO DO NASCIMENTO 27/08/1964 08h00 VERA LUCIA PINHO SALES 15/02/1956 15h00 VERISSIMA DIMAS BENEDITA 01/10/1956 15h00 VILTO BARBOSA PANá 17/11/1951 15h30 VITORIA THAINARA MALIUK FELIX NOGUEIRA 05/06/2001 14h00 VIVIAN EDUARDA FERREIRA CARDOSO 31/08/2000 12h30 VIVIANA AIRES VIANA 23/03/1981 08h30 VIVIANE GUTIERREZ CASTRO 14/01/2000 12h30 WALDIR DA SILVA PEREIRA 06/03/1962 15h30 WALISON MARTINS MENDOZA 19/12/2000 14h00 WANDEMIR BORGES DE OLIVEIRA 23/11/1954 15h30 WELSLEY LUCAS ALVES MARTINS 25/07/1997 12h00 WENDELL AMORIM DE ARRUDA 31/05/2003 14h30 WESLLEI DA SILVA FRANCO 19/09/2000 14h00 WILSON BEATRIZ 21/05/1963 15h30 YASMIM KAMILLY FARIAS 10/05/1999 12h30

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.