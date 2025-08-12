Câmara e Prefeitura discutem ações de acolhimento para pessoas em situação de rua em Campo Grande

Reunião apresentou mudanças e melhorias previstas para unidades de atendimento até o fim do ano

A Câmara Municipal de Campo Grande recebeu, nesta terça-feira (12), a vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social, Camila Nascimento, acompanhada de sua equipe técnica. O encontro teve como pauta as políticas públicas voltadas ao acolhimento de pessoas em situação de rua e foi realizado após solicitação da vereadora Luiza Ribeiro para que a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) detalhasse as ações em andamento.

A reunião contou com o apoio do vereador Beto Avelar, líder do Executivo na Casa, e a participação da Comissão Permanente de Assistência Social, além de outros parlamentares. No encontro, a equipe da SAS apresentou atualizações sobre o funcionamento das unidades de acolhimento, como o Centro Pop, que continuará na região central, e o Uaifa II, localizado no Jardim Tijuca, ambos com melhorias previstas até o fim do ano. Já o Uaifa I, no Jardim Veraneio, segue atendendo de 80 a 100 pessoas e passando por manutenção periódica.

O presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto, o Papy, ressaltou o papel da integração entre Executivo e Legislativo no desenvolvimento de políticas públicas. “Esse encontro aconteceu a partir de um requerimento, que é prerrogativa do trabalho parlamentar, da vereadora Luiza, que questiona as políticas de assistência social e foi ampliada para a participação de mais vereadores e equipe técnica da SAS, para entendermos como está sendo o trabalho de acolhimento das pessoas em situação de rua. O líder do Executivo, vereador Beto Avelar, rapidamente viabilizou essa oportunidade para prestação de contas. Integrar as ações do Executivo com o Legislativo é um caminho para políticas públicas eficientes a serem implementadas em Campo Grande”, afirmou.

Camila Nascimento destacou a importância da proximidade com o Legislativo para fortalecer o trabalho. “Os nossos interesses são os mesmos dos vereadores, que é atender a população. Então essa construção do diálogo, de políticas públicas, de informação e transparência do que está acontecendo na cidade, para nós é essencial. Queremos estar cada vez mais próximos dessa Casa”, disse a vice-prefeita.

